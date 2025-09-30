Тюмень готова к встрече спортсменов серебряного возраста

Сегодня, 30 сентября, в Тюмени стартует X Спартакиада пенсионеров России. Тюменская область полностью готова к проведению масштабного спортивного события, которое соберет спортсменов серебряного возраста со всей страны и из-за рубежа.

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин во время пресс-конференции отметил высокий уровень подготовки:

– Задействовано 150 волонтеров, дополнительно набрано 82 серебряных добровольца, которые будут выполнять функции атташе. Особое внимание мы уделили медицинскому сопровождению – на каждом объекте будут организованы медкабинет и дежурство скорой помощи, также медицинские пункты созданы в отелях. Усилена безопасность мероприятия.

Исполнительный директор Союза пенсионеров России Ольга Маркова подчеркнула, что спартакиада – это праздник для пенсионеров, которые приезжают каждый год, чтобы пообщаться с единомышленниками, показать свои спортивные достижения.

– Соревнование охватывает не только пенсионеров России, но и других стран. Впервые в этом году к состязаниям присоединился теннисист из Австралии, – добавила Маркова.

Жители Тюменской области смогут поддержать спортсменов на основных площадках состязаний: СК «Центральный», Легкоатлетический манеж, СОЦ «Зодчий», МСЦ «Олимпия», экопарк «Затюменский».

Руководитель делегации Тюменской команды Николай Пермяков отметил, что команда готовилась к состязаниям в течение всего года. Пенсионерка Ольга Курченко, представляющая Тюменскую область в настольном теннисе, ГТО и дартсе, выразила надежду на достойное выступление и отметила важность командного духа.