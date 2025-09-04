В селе Червишево построят базу отдыха

Экспертный совет Инвестиционного агентства Тюменской области рассмотрел проект создания круглогодичной базы отдыха в Green park в селе Червишево. Инвестиции в проект превысят 240 млн рублей, планируется создать 27 новых рабочих мест.

– Инвестор планирует строительство нескольких объектов: конгресс-центра, шатров, гостиничного комплекса на 30 номеров, коттеджей и домиков для проживания гостей, банного комплекса. ️Более 240 млн рублей планируется вложить в строительство. 27 новых рабочих мест будет создано. Уникальность проекта заключается в продуманной логистике базы отдыха, которая позволит проводить одновременно до пяти крупных мероприятий: деловых, развлекательных, спортивных, обучающих, – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Инвестор полагает, что площадка для проведения массовых мероприятий с одновременным размещением от 600 человек будет востребована в регионе.

– На сегодняшний день уже разработан проект базы с учетом внутренней логистики, получены технические условия на присоединение к сетям газоснабжения, произведено строительство газопровода. Сейчас предприниматель ищет соинвестора для реализации проекта, – добавили в департаменте.