С 1 сентября книжные магазины накажут за продажу книг авторов-иноагентов

С 1 сентября книжные магазины, продающие книги авторов, признанных иноагентами, не смогут претендовать на ряд муниципальных льгот и форм поддержки. Об этом сообщил Российский книжный союз.
Например, такие магазины не смогут:
- претендовать на поддержку муниципалитетов в части аренды (льготный коэффициент) и рекламы;
- находиться в статусе социального предпринимательства;
- участвовать в муниципальных конкурсах;
- выступать поставщиком книг в школы и библиотеки, включая закупки на внебюджетные муниципальные средства;
- претендовать на муниципальное со-финансирование издательской программы (при наличии в ней книг иноагентов).
«В случае отсутствия в ассортименте изданий, созданных с участием иноагентов, все вышеперечисленное доступно книжному магазину в полном объеме», − отметили в РКС.
Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием в сеть «Читай-город», у которой в Сургуте три торговые точки. В компании подчеркнули, что работают строго в рамках закона:
«Мы предлагаем очень широкий выбор книг, чтобы каждый читатель нашел такую книгу, которая интересна именно ему. Мы не торгуем запрещенной в нашей стране литературой», − говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам просвещать и обучать.