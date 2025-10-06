Заместитель главы Сургута – о мерах поддержки предпринимателей, примерах успешных проектов и планах развития на годы вперед

Как начать свое дело и не потеряться среди бюрократии, налогов и конкурентов? О том, какие меры поддержки сегодня доступны сургутянам, чем может помочь администрация города и какие шаги важны на старте бизнеса, siapress.ru рассказал заместитель главы Сургута Артём Кириленко.

− Давайте начнем с выставки-ярмарки, которая у нас прошла совсем недавно – «Товары земли Югорской». Она получилась масштабной: собрала более 150 предпринимателей и производителей, по-моему, около 60 тысяч посетителей. Планирует ли администрация сделать ее ежегодной традицией? Или, может быть, есть планы по поводу выставки, но уже под сургутским брендом?

− Мероприятие действительно удалось. Но надо сказать, что это мероприятие организовано в первую очередь округом по поручению Руслана Николаевича Кухарука − нашего губернатора. Безусловно, администрация Сургута принимала очень большое участие в плане организации, потому что наш город являлся площадкой. Наши коллективы во многом выступали на сцене во время проведения ярмарки, много наших товаропроизводителей было представлено. Конечно же, были приложены большие организационные усилия.

Мероприятие прошло очень успешно: действительно, больше 60 тысяч человек посетило его за два дня − это в шесть раз превышает выставку, которая раньше проходила в Ханты-Мансийске. Это первая такая масштабная выставка, организованная правительством автономного округа за пределами столицы.

По итогам выставки все признали, что она удалась: предпринимателям понравилось, горожанам понравилось, жителям, гостям нашего города. Безусловно, и Руслан Николаевич ее положительно оценил, и правительство в целом положительно оценило проведение. Есть намерение сделать ее ежегодным мероприятием.

Она будет проходить не только в городе Сургуте. Вообще, Руслан Николаевич поручал проводить не менее четырех выставок в разных муниципалитетах Югры, поэтому эта практика будет расширяться.

− Проводился какой-то анализ? Может быть, что-то взяли на заметку, что-то на доработку?

− Всегда есть, к чему стремиться. Скажем так, на какие-то прямо существенные недоработки указано не было. Можно говорить о том, что нет предела совершенству: можно немного по-другому организовать торговые ряды, немного иначе − зону общепита, выделить место так, чтобы посетителям было удобно совмещать, например, прием пищи с просмотром культурных событий, происходящих на сцене. Это, скорее, моменты для улучшения − ни в коем случае не недоработки.

Из единственного, что можно сказать о таких масштабных мероприятиях и что не решается сиюминутно, − это, наверное, отсутствие универсальной площадки, где можно проводить подобные события, чтобы она была комфортной с точки зрения транспортной доступности. Кто приезжал на своих автомобилях, − машину поставить негде. Чтобы в случае непогоды площадка была защищена от дождя, возможно, это должен быть крытый павильон, концертно-выставочный комплекс, который городу Сургуту давно требуется.

Такие моменты есть. Но, слава Богу, с погодой очень повезло. Транспортная проблема существенно не доставила неудобств нашим жителям: все, кто хотел, нашли, где припарковать автомобили, либо пришли пешком, либо приехали на общественном транспорте. Таких жалоб не было. Поэтому это тоже из разряда того, что можно улучшать.

− Звучала идея о фермеризации городского рынка. В целом, насколько реально в Сургуте создать площадку, где горожане смогут продавать излишки своего хозяйства? Может быть, есть планы по расширению? У нас же есть, по идее, рынок, там идут какие-то работы…

− Смотрите, у нас реализуется инвестиционный проект на центральном городском рынке. Инвестор вкладывает достаточно большие средства, чтобы преобразить это пространство. По условиям инвестиционного договора аренды не менее 30% должно остаться и функционировать именно как рынок.

Идея состояла в том, что это место должно… В крупных городах – Москве, Петербурге – есть так называемые рынки фуд-моллы, что-то вроде «Депо» либо Центрального рынка в Москве, где совмещаются большое количество точек общепита с реализацией продукции высокого качества. Поэтому у нас реализуется что-то подобное: не менее 30% будет отдано под продуктовый рынок. Также там будут работать точки общепита, ну и, возможно, появится еще какое-то наполнение. Окончание проекта запланировано на 2027 год.

Если говорить про идею, которую вы озвучили, чтобы жители могли продавать излишки, это немножко другое. Здесь важно понимать: инвестору, который реализует проект, нужно, чтобы у него были якорные арендаторы, чтобы арендаторы постоянно находились в месте продажи, чтобы максимально эффективно использовалась площадь и отбивались инвестиции, то есть регулярно платилась арендная плата.

Поэтому в первую очередь интерес представляют не индивидуальные, скажем так, домашние хозяйства, а именно фермерские, крестьянско-фермерские хозяйства, которые имеют постоянный сбыт продукции. На это и нацелен проект, и такая точка вполне может быть реализована − она и будет реализована.

Если мы говорим о площадке, где люди могут продавать излишки, то, скорее всего, это какая-то сопутствующая торговая зона – как раньше на улице находились торговые ряды, где каждый мог со своей продукцией, выращенной на даче, прийти. Но сегодня человек пришел − завтра не пришел. Как посетителям ориентироваться? Человек хочет купить, например, моркови − пришел, а в этот день продавец не вышел. Это не делает точку привлекательной.

Да, такая площадка может способствовать сбыту излишней продукции, но, думаю, работать она будет не очень эффективно. И, на самом деле, спроса среди населения на создание такой точки нет. Спроса нет.

− Тем не менее я вижу, и наши читатели присылают фотографии и сообщения, что где-то на улице продают грибы, ягоды, рыбу. Это постоянная история.

− Безусловно, это постоянная история. Еще будучи депутатом, ко мне тоже обращались, в том числе и продавцы, которые торгуют просто на улице. Но, понимаете, у них это… Я бы не сказал даже, что это какая-то целенаправленная предпринимательская деятельность. Это больше похоже на их образ жизни.

Потому что, когда речь заходила о том, чтобы, например, встать возле центрального рынка на этих рядах, бесплатно, торговать так же − они категорически отказываются. Говорят: «Нет, мы хотим рядом со своим подъездом. Я вышла, полтора часа поторговала продукцией, мне надоело – я пошла домой». То есть у людей совершенно другие потребности. И зарабатывание денег не всегда является ключевой из них. Это просто необходимость общения, занятости.

Поэтому уличная торговля, к сожалению, есть. С ней, конечно, соответствующие органы борются, потому что она не делает наш город привлекательным и комфортным для основной массы жителей. Но, наверное, какое-то время с ней еще придется жить, пока она сама себя постепенно не изживет.

А вообще, у нас достаточно много фермерских лавок сейчас функционирует. Есть предприниматели, которые на том же центральном рынке, например, «Югорские традиции», реализуют продукцию многих производителей, которые выпускают ее небольшими партиями. Поэтому за счет такого синергетического эффекта, за счет объединения предпринимателей вполне возможны новые точки и новые методы сбыта продукции, которые будут комфортны и основной массе наших жителей.

− Давайте еще раз поговорим о мерах поддержки. Получается, в этом году на поддержку предпринимателей выделили более 40 миллионов рублей, а общий объем мер поддержки − около 3 миллиардов. Какие меры оказались наиболее приоритетными?

− Смотрите, если мы говорим про общую цифру, то она складывается из многих пунктов: это и прямая финансовая поддержка в виде субсидий либо грантов, это налоговые льготы, сниженные налоговые ставки по аренде земли, по аренде имущества, это субсидии на выполнение определенных видов деятельности, социальных услуг, это могут быть какие-то льготные приобретения у субъектов среднего и малого бизнеса.

Если мы говорим про прямую финансовую поддержку, то она даже не 40, а больше 60 миллионов рублей – это поддержка в виде компенсаций уже произведенных затрат по социально значимым видам деятельности. Это могут быть IT, производственники, другие направления. Как правило, обращаются за компенсацией по приобретению оборудования, по приобретению лицензий. Отдельным категориям, которые ведут низкорентабельный либо нерентабельный вид бизнеса (социально значимые виды), идет компенсация коммунальных платежей, арендной платы.

А гранты − это уже более приоритетный вид поддержки. Здесь идет обеспечение затрат проектного характера: предприниматель заявляется к нам на реализацию конкретного проекта. Например, в прошлом году мы рассматривали проекты по приобретению оборудования для создания нового швейного цеха, по приобретению оборудования для создания цеха производства газобетонных блоков − подобных примеров много.

Такие проекты для нас более приоритетны и интересны. Почему? Потому что, в отличие от поддержки текущей деятельности, здесь мы понимаем, что бюджетные деньги будут направлены на расширение производства, на создание новых рабочих мест. Если поддержка текущей деятельности косвенно влияет на развитие бизнеса и создание рабочих мест, то проектное финансирование напрямую влияет на развитие. Это самое главное, чего мы хотим добиться.

Вообще, по вложениям поддержки бизнеса: на каждый рубль бюджетных денег мы получаем 1,6 рубля возврата в виде налогов.

− А если не про деньги? Как я знаю, вы также предоставляете консультации и лекции?

− Да, безусловно. В текущем режиме постоянно Управление предпринимательства, инвестиций и туризма оказывает консультационную поддержку. Проводятся семинары, в том числе по обучению предпринимательской деятельности, проводятся форумы, совместные консультации с налоговой инспекцией при необходимости.

Календарь мероприятий, на самом деле, очень широкий. События можно отслеживать на сайте администрации города, на инвестиционном портале Сургута, в наших Telegram-каналах структурных подразделений и в их группах в сети «ВКонтакте».

− И пользуется это спросом?

− Да, пользуются спросом и консультации, и каналы распространения информации. Наша база сейчас насчитывает больше 6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые подписаны на наши каналы связи.

− А можете привести примеры сургутских предпринимателей, проектов, которые особенно успешно реализуют свой продукт, бизнес как раз благодаря вашей поддержке администрации?

− Мы поддерживаем, если брать даже только финансовую поддержку, больше 200 субъектов. Далеко не все из них и их проекты мне знакомы настолько, чтобы я мог подробно рассказать. Но, в частности, те, которые я уже назвал.

Во-первых, это цех по пошиву – «Ажур стиль», если я не ошибаюсь. У нас есть производство газобетонных блоков (не помню точно, как называется – либо предприниматель, либо общество). Есть общество с ограниченной ответственностью «Аудиофон», которое производит слуховые аппараты. Есть хлебозавод «Бояр», который выпускает хлеб, в том числе по бездрожжевой методике – его продукция представлена во многих магазинах города. Есть те же «Югорские традиции». Есть ИП Артеменко – индивидуальный предприниматель, который реализует продукцию из мяса; в том числе он первый в регионе запустил производство тушенки в мягкой упаковке. Есть ИП Толстой – цех по переработке рыбы.

То есть предпринимателей очень много. Нельзя сказать, что они все работают исключительно за счет нашей поддержки. Точнее, неправильно было бы так утверждать. Но, безусловно, поддержка муниципалитета позволяет им быстрее развиваться. И по опросу предпринимателей, те, кто у нас получил поддержку, за прошлый год создали более 100 новых рабочих мест – это тоже весомый вклад.

− А есть какие-то планы, или уже реализуется такая идея, чтобы продвигать сургутский бренд за пределами Югры?

− Во-первых, давайте сначала расскажу о том, что мы делаем вообще по местным брендам. Это новый проект, мы запустили его в прошлом году, в ноябре. Он называется «Модный показ». Уже прошло две выставки-ярмарки. И если первая, в ноябре прошлого года, позволила объединить порядка 10 наших местных модельеров и брендов, то вторая, прошедшая весной, – сарафанное радио уже сработало – и у нас 22 местных производителя подключились к этой работе. Сейчас, в ноябре, планируется третья выставка-ярмарка.

По результатам этой работы за год открылись три магазина местных брендов. Мы заказали производство каталога продукции, где представлены 21 бренд. Те, кто согласились, будут описаны в этом каталоге, про них расскажут, сделают красивые фотографии, в том числе будет информация о нашем проекте «Модный показ». С помощью этих каталогов мы планируем продвижение брендов. По итогам выставок-ярмарок вышло более 60 информационных материалов. Все это способствует продвижению – и не только на территории Сургута, но и округа.

Плюс к этому мы реализовывали совместные мероприятия с маркетплейсами. Приезжали их специалисты, рассказывали, как эффективно размещать и продвигать свою продукцию. Многие предприниматели действительно очень успешно реализуют товары через современные IT-решения.

− Где будет распространяться этот каталог с местными производителями?

− Во-первых, я думаю, какое-то количество экземпляров мы распространим по общественным местам, например гостиницам, где гости города смогут ознакомиться с нашей продукцией. Также будем распространять в крупные фирмы и компании, чтобы они могли учитывать эту продукцию, например, для подарочных наборов на своих деловых мероприятиях. Кроме того, будет интернет-версия каталога, где каждый сможет ознакомиться и выбрать то, что ему понравится.

− А как вы видите развитие предпринимательства Сургута через 5-10 лет? Можно сказать, что это перспективное направление?

− Это однозначно перспективное. Даже, я бы сказал, самое перспективное направление – это как раз средний и малый бизнес. У нас динамика показателей за последние годы по росту числа субъектов МСП очень высокая. Немного снижается количество юридических лиц – многие переходят в статус ИП. А некоторые маленькие индивидуальные предприниматели получили статус самозанятых и в нем работают.

Прогнозы на 10 лет показывают, что примерно на 35% вырастет количество субъектов. Это уже немного-немало – больше 40% занятых у нас работают в малом и среднем бизнесе. А оборот среднего и малого бизнеса за это время вырастет не менее чем в два раза. На текущий момент это 300 миллиардов рублей годового оборота – немаленькая сумма.

− Хотелось бы от вас получить совет. Я думаю, что многие сургутяне, наши читатели, мечтают открыть свое дело. На какие инструменты нужно обратить внимание в первую очередь?

− Во-первых, я бы посоветовал начать общаться с действующими предпринимателями. Это очень важно: обмен опытом, советы. Совет друга в данном случае абсолютно не будет лишним. Нельзя сказать, что все начинают бизнес по какому-то одному шаблону – это у каждого происходит по-разному. Но советы опытных товарищей, конечно, помогут избежать камней, барьеров на пути.

Далее, конечно же, имеет смысл обратиться в окружной фонд «Мой бизнес», который аккумулирует максимальное количество поддержки начинающих бизнесменов и бизнеса в целом. Там оказывают консультационную поддержку, рассказывают о финансовых мерах поддержки, где можно получить льготный кредит, сколько денег, каким производством заняться. В том числе помогают с написанием бизнес-плана – это не всегда обязательно, но абсолютно не лишне.

Можно обратиться и в наше Управление развития предпринимательства администрации города Сургута – там также окажут консультационную поддержку. Это те первые шаги, с которых стоит начинать.

− Ну, пожелаем удачи начинающим бизнесменам.

− Да, удачи. Однозначно удачи, преодолеть все препятствия. Потому что, в отличие от наемного работника, тот, кто начинает заниматься предпринимательством, должен понимать: это вид деятельности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – там не остановишься. И это, конечно, большой уровень ответственности: сначала за себя, а впоследствии, когда появляются наемные работники, и за других людей. Это совершенно другой уровень ответственности.