Жители Сургута могут сэкономить до 1 млн рублей на Geely в «Восток Моторс»

Почему стоит купить автомобиль сейчас: грядут изменения в утильсборе

С 1 ноября в России могут измениться правила расчета утилизационного сбора. Минпромторг предложил привязать его к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. По оценкам экспертов, «утиль» может вырасти в 200-300 раз. Для машин мощностью более 160 л.с. это грозит подорожанием на миллионы рублей.

Поэтому сегодня ‒ лучшее время приобрести новый автомобиль по фиксированным ценам.

Специальное предложение от «Восток Моторс»

В дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1 представлен широкий выбор автомобилей в разных комплектациях и цветах.

Цены на автомобили зафиксированы, и они всё ещё доступны по привлекательным условиям. При этом выгода для покупателей достигает до 1 000 000 рублей*.

Флагман для уверенных в себе: Geely Monjaro

Для тех, кто выбирает премиальный дизайн, мощь и технологии, специалисты «Восток Моторс» рекомендуют Geely Monjaro.

• 238 л.с. мощности

• разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды

• роскошный интерьер и просторный салон

• адаптивный круиз-контроль, системы автоматической парковки и мониторинга слепых зон

Monjaro ‒ это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, динамику и статусность.

Практичность и универсальность: Geely Atlas

Для семей и тех, кто ищет удобный кроссовер на каждый день, отличным выбором станет Geely Atlas.

• современный 2-литровый турбированный двигатель мощностью до 200 л.с.

• высокая надежность и безопасность

• комфорт в любых дорожных условиях

• удобство в городе и на трассе

Atlas сочетает в себе практичность, современный дизайн и технологичность.

Итог

До вступления в силу новых правил есть уникальный шанс приобрести автомобиль с выгодой до 1 миллиона рублей.

Ждем вас в дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1.

Телефон: +7 (3462) 76-59-06

Сайт: geely-promo-surgut.ru

VK: vostokmotorsgeely86

* Информация не является публичной офертой, полные условия акции на сайте.

