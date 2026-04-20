Сургуту уже просто не актуально строить жилье для среднего и выше класса

Недавно депутат думы Сургута Алексей Кучин озвучил мысль, что Сургут и сургутяне заслуживают хорошего качественного жилья «для среднего класса», и текущий кризис на рынке недвижимости — самое время пересмотреть практикующуюся сейчас застройку человейников «эконом-варианта».

Сама по себе идея отличная и лично мне она откликается: я тоже хочу видеть красивый удобный город… Но. Давайте вспомним, когда эта идея возникла? Она возникла в середине 00-х, когда в Сургуте стали появляться первые «монолитные» дома по 15 этажей и выше. То есть двадцать лет назад.

В «золотые нулевые» само мировоззрения общества было иным, как мы помним. Тон задавали престижность гуманитарных (юристы, экономисты), высших технических (руководители нефтегазодобывающей отрасли, инженеры) и управленческих (менеджеры) специальностей. Этот запрос на комфорт был достаточно высок — и он нашел свое отражение в полемике и обсуждении будущего Сургута тех времен.

И та потребность, которую озвучивает Алексей, за двадцать лет во многом была закрыта: в части новостроек, например, домами на Университетской, «термомурами» на Строителей, коттеджным поселком на Аэрофлотской, таунхаузами при «долине нищих». Исторически сложившийся «ленпроект» в принципе тоже потребности «среднего класса» закрывал и закрывает.

Покупали ли эти люди квартиры «эконом варианта»? Разумеется, покупали. Но не «для себя», не для того, чтобы жить в них. А для того, чтобы сберечь деньги и сдавать их в аренду.

Сегодня настало другое время. Да, формально Сургут растет — но за счет чего он растет? Он растет в основном за счет увеличения населения условно «рабочих» слоев населения. Сегодня уже нормально, когда рабочие по уровню зарплат обогнали инженерно-технический состав и «менеджеров».

И человек «с руками» не будет ждать, пока чиновники что-то где-то там ему согласуют — он купит земельный участок и будет строиться «под себя». Собственно, это и подтверждается тем, что дачные кооперативы Сургута сейчас потребляют электроэнергии, как два Нефтеюганска.

Это у кого есть деньги. А у кого денег пока нет — кто только приезжает на Север, чтобы их заработать, — они вполне будут довольны именно недорогим жильем, отлично отдавая себе отчет, что «это временно».

Инженерно-технический (управленческий) слой Сургута за последние двадцать лет отправлял своих детей учиться в вузы на «большой земле», а сейчас уже и сам активно выходит на пенсию и перебирается к детям. И условно «качественное жилье среднего класса» как раз освобождается.

А «эконом-варианты» были востребованы и будут востребованы в будущем. Поэтому ничего позитивного в той же застройке «ядра Сургута» ожидать не приходится. Будут «человейники».