Логотип Сиапресс
​Где концерты, Зин?

Сквер Журналиста в Сургуте, безусловно, красивый, но без жизни

​Где концерты, Зин?
Фото: siapress.ru

Перед тем, как строить в Сургуте скверы, надо подумать ‒ а что там будут делать люди? Так, прошлой зимой в городе появился сквер Журналиста. Полгода он просто существовал, оно и понятно: что там делать зимой? Можно прогуляться, посидеть на лавочке, полюбоваться его освещением, сделать красивые снимки.

«Ну ладно, зима. Летом сквер заживет», ‒ думала я.

Лето пришло. И… ничего не произошло.

Никаких событий, уличных лекторов, воркаут-тренировок по выходным, детских мастер-классов ‒ пустота. Горожане начали спрашивать, зачем его построили, если он безлюдный. Полетели идеи: кино под открытым небом, концерты местных музыкантов. И это сработало.

В августе сквер наконец-то пробовали оживить ‒ прошел концерт-фест #УЛИЦА. В сентябре выступила кавер-группа «Лимонад» ‒ послушать живую музыку пришло больше 50 человек. Было атмосферно, пока не начался дождь.

И вот что вскрылось моментально: музыкантам негде прятать аппаратуру, а зрителям укрыться от непогоды. Один небольшой навес решил бы половину проблем ‒ и летом от солнца, и осенью от дождя.

Но есть еще несколько проблем, из-за которых публичное пространство не работает как место притяжения:

1. Туалет. Сквер сдали зимой 2025 года без рабочих туалетов. Запуск обещали к концу октября. Почти год спустя.

2. Мусорки. Их вовсе нет на периметре сквера. Благо, там еще не образовалась свалка ‒ значит, народ у нас порядочный (ну либо хорошо убираются).

3. Бесполезный забор. Людям приходится идти в обход, протаптывать самостоятельно себе тропинку, при этом наступая на ранее посеянный газон.

Думаю, это прямой сигнал к тому, что нужны либо дополнительные асфальтированные дорожки, либо снос забора, который портит весь вид на сквер.

Выглядит все это, как клетка

Будет ли жизнь в Сквере Журналиста ‒ решит регулярность. Проводить мероприятия раз-два в месяц ‒ это «акция». Раз в неделю ‒ уже привычка. Чем можно привлечь людей без гигантских бюджетов:

  • летние мастер-классы: скетчинг, каллиграфия, вязание, весной ‒ рассада/озеленение;
  • йога/стретчинг и легкие спортивные активности по выходным;
  • мини-концерты локальных групп и уличных музыкантов. Например, можно договориться с ДК «Невесомость», где почти каждые выходные выступают местные ребята;
  • квартирник: открытый микрофон для поэтов, стендап-новичков;
  • публичные чтения для детей и не только;
  • и да, стена для граффити ‒ уже есть, за это отдельный респект. Она живет, меняется, заставляет останавливаться и рассматривать детали, но и с этим можно поиграть, устроив какой-нибудь конкурс на определенную тему.

У сквера Журналиста удачная база: свет, лавочки, точка на карте. Ему не хватает элементарного: навеса, урн, работающего туалета и понимания, что здесь происходит каждую неделю.

Очень хочется верить, что следующий сезон сквер встретит не просто как «красивый фон», а как площадка, куда хочется специально идти ‒ послушать музыку, посмотреть фильм, познакомиться с людьми.


Сегодня в 17:30, просмотров: 275, комментариев: 0
последние комментарии читаемые комментируемые

