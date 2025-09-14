Ввести пятидневку в школах – отличная инициатива. Но она должна распространяться и на педагогов

С началом нового учебного года появилась свежая инициатива: депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перевести все российские школы на пятидневку и отменить домашние задания на выходные. Идея, как по мне, отличная. Детям нужно больше времени для себя – на спорт, кружки, отдых, общение с друзьями.

Журналисты Тарас Самборский и Дмитрий Щеглов недавно обсудили эту тему в рубрике «О чём говорят». Они пришли к выводу, что в Сургуте такая инициатива вряд ли приживется из-за перегруженности школ. С этим трудно не согласиться. Даже на примере одной школы уже видно, как хорошие намерения упираются в суровую реальность.

В сургутской 9-й школе, насколько мне известно, пятидневку уже ввели. Правда, только для учеников. Учителя продолжают приходить в школу по субботам под предлогом «работы с документацией». При этом нагрузка в будние дни у них существенно выросла. Некоторые педагоги остаются в школе до 7-8 часов вечера, а то и дольше. И это не отдельные случаи, а система.

Если пятидневка становится нормой для школьников, то такой же подход должен быть и к педагогам. Люди, которые ежедневно отдают силы и внимание детям, тоже нуждаются в полноценном отдыхе. А один выходной после рабочей субботы – это не отдых.

Важно помнить и то, в какой обстановке все это происходит. В той же 9-й школе в этом году сформировали 31 первый класс. И это не рекорд. Учителя работают с раннего утра до вечера, а на выходных снова приходят в школу разбирать кипы бумаг. Когда им восстанавливаться? Где взять силы, чтобы качественно работать с детьми?

Об этой проблеме я писал подробно в другом блоге – вот ссылка.

Повторю: инициатива хорошая. Но она требует очень серьезной подготовки, продуманной системы и уважительного отношения ко всем участникам образовательного процесса.

