Самое важное в транспортной реформе Сургута – выделенные линии для автобусов

Можно приветствовать усилия Александра Попова увеличить количество остановок, добиться соблюдения графика движения автобусов, хотя бы с интервалом в 20 минут. Можно и теплые остановки, как в Норильске, применить, или информационные стенды, как в Батуми, но все это – лишь некоторые улучшения, которые никак не решат ни сегодняшних проблем общественного транспорта Сургута, ни перспективы даже на 2030 год, не говоря уже о «периоде до 2036 года и целевых ориентирах до 2050 года».

Они никак не решат этих вопросов. Потому что сам город вырос из того формата общественного транспорта, который сейчас предлагают улучшить. И главное, что все это понимают. Это понимали еще Марчук с Рокецким. Это понимал и их ученик Вячеслав Новицкий. И когда появились деньги в бюджете города, когда Ханты еще не могли изымать все деньги у города, реформу, которую хотел начать Новицкий, тупо зарубили. «А зачем? – говорят. – У нас есть автобусы».

Да, новое дается тяжело. Это аксиома. В транспорте в Сургуте вообще произошел ступор. Аэровокзал, железнодорожный вокзал, речной вокзал, автовокзал новые? Где они? Увеличение количества остановок, которое пробивает Александр Попов, это же позавчерашняя проблема. А вообще, зачем ломали все автобусные маршруты города? Создали ли какую-нибудь внятную перспективную схему городского общественного транспорта с магистральными маршрутами, с транспортно-пересадочными узлами, где остановки с кофейнями и торговыми центрами? Ну, «раскатали губу»!

Получили то же самое, да еще вызвали недовольство граждан. Ни магистральных маршрутов, где автобусы двигались бы, как электрички в метро, допустим, с интервалом 5-6 минут. Если прождал на остановке магистральной автобусной маршрутной сети более 5 минут, вам в кофейне на транспортно-пересадочном узле подадут бесплатно чашечку горячего и свежего кофе за счет заведения. Вот это – сервис! Когда перевозчик отвечает за график движения магистральных автобусов и несет ответственность, и несет компенсации, хотя бы в виде чашечки кофе.

А где магистральные маршруты? Их нет. Но могли бы сохранить в качестве магистрального маршрута хотя бы «единицу», которая шла бы без всяких зигзагов, петель, заходов, заездов от микрорайона Нефтяников до того же самого Гидростроителя. И обеспечить этот магистральный маршрут выделенной полосой, потеснив «единоличников» со своим авто. Ведь не стоит по магистральной сети ездить! Добро пожаловать на окружную и всякие периферийные дороги. Прочь с дороги! Иначе магистральные автобусы увязнут в пробках.

Нужно расширять дороги и убирать парковочные карманы для этого на пути магистральных городских автобусов. Ну да ладно. Скажите, это фантазии? Нет, в той же Тюмени целый год центральная улица города Республики, протяженностью 28 км, была перекопана, когда строили ливневую канализацию вдоль этой улицы. Но автобусы ходили зигзагами по параллельным улицам, и горожане понимали, что это необходимо, потому что без ливневки они по-прежнему будут ходить в болотных сапогах по главной улице города.

Если за год-два не подстроить дорожную сеть города под общественный транспорт, создав некоторые неудобства гражданам, то так и будем улучшать неулучшаемый в принципе городской общественный транспорт. Как там, «сколько ни болела, а все же умерла». Общественный транспорт города болен и нуждается в хирургии, а не примочках.

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