В Югре из-за приближающегося паводка отменяют рейсы судов на воздушных подушках

В ХМАО с 27 апреля отменяют несколько рейсов, выполняемых судами на воздушной подушке. Ограничение вводится из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального Департамента дорожного хозяйства.

«В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО «Северречфлот» с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке», - сказано в сообщении.

Речь идет о четырех маршрутах:

«Ханты-Мансийск – Троица»;

«Ханты-Мансийск – Нялино»;

«Ханты-Мансийск – Кышик»;

«Ханты-Мансийск – Пырьях».