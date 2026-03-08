16+
«Кислые девки», корректура и день «будь противным» — почему 8 марта это далеко не только главный женский праздник

Какие праздники отмечают по всему миру 8 марта

«Кислые девки», корректура и день «будь противным» — почему 8 марта это далеко не только главный женский праздник
Фото Freepik

8 марта на всем постсоветском пространстве ассоциируется с Международным женским днем. Но в остальном мире этот день посвящен другим событиям, впрочем, зачастую связанным и с наступающей весной, и с прекрасным полом. В нашем материале — обзор культурного значения 8 марта для людей в разных частях планеты.

Международный женский день: от борьбы за права к празднику весны

Истоки праздника связывают с борьбой женщин за равные права и улучшение условий труда. Одним из первых знаковых событий считается забастовка работниц текстильных фабрик в Нью-Йорке в 1857 году. Женщины вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня, достойной оплаты труда и равных условий с мужчинами. Это выступление стало символом зарождающегося движения за права женщин.

Позднее такие акции проходили и в других странах. Одним из важнейших событий стала демонстрация женщин в Петрограде 8 марта 1917 года (по новому стилю). Протесты против войны и тяжелых условий жизни стали одним из факторов, ускоривших начало Февральской революции в России.

В 1921 году на II Коммунистической женской конференции было принято решение официально закрепить 8 марта как Международный женский день в память об этих событиях.

На протяжении десятилетий праздник сохранял политический характер и был связан с идеями равноправия и социальной справедливости. Однако постепенно его значение изменилось. Сегодня акцент сместился в сторону уважения, признательности и любви к женщинам. В большинстве стран 8 марта стало символом весны, красоты и благодарности.

Международный день женского пивоварения

Помимо Международного женского дня, 8 марта отмечается и менее известная, но интересная дата — Международный день женского пивоварения.

Этот праздник появился сравнительно недавно — в 2014 году. Его инициатором стала британская пивоварка Софи де Ронд. Она сделала успешную карьеру в пивоваренной индустрии и стала главным пивоваром одной из компаний. Однако на профессиональном пути ей пришлось столкнуться с предвзятым отношением и стереотипами, связанными с тем, что пивоварение традиционно считалось «мужской» отраслью.

Чтобы поддержать женщин, работающих в этой сфере, Софи де Ронд предложила учредить специальный день. Она приурочила его к 8 марта, чтобы подчеркнуть идею равных возможностей.

Первое мероприятие в рамках нового праздника состоялось 8 марта 2014 года. В этот день 60 женщин-пивоваров из разных государств одновременно сварили пиво, используя единый рецепт. С тех пор традиция продолжается: ежегодно женщины-пивовары создают специальные сорта напитка, а часть выручки направляют на благотворительность и образовательные программы.

Международный день корректуры

Еще одна профессиональная дата, приходящаяся на 8 марта, — Международный день корректуры, или День корректорской правки.

Точная дата появления праздника неизвестна, однако считается, что впервые его начали отмечать в США в 2010 году. Основная цель этой даты — напомнить о важности грамотного письма и аккуратной работы с текстами.

Со временем День корректуры стал отмечаться и в других странах, где его используют как повод привлечь внимание к культуре письма и грамотности.

Праздники в разных странах

В разных странах мира 8 марта связано и с другими интересными и необычными датами.

В США, например, отмечают День «Будь противным» (National Be Nasty Day). Этот шуточный праздник появился как своеобразная психологическая разгрузка. Считается, что иногда человеку полезно позволить себе побыть не в духе и заняться тем, что хочется именно ему.

Также в США 8 марта отмечают гастрономический праздник — День арахиса, покрытого шоколадом (National Peanut Cluster Day). Он посвящен популярному десерту, который готовят из арахиса, залитого шоколадом.

В некоторых странах этот день совпадает с семейными праздниками. Так, День матери 8 марта отмечают в Албании, Таджикистане и Лаосе.

Народные традиции: Поликарпов день

В народном календаре 8 марта связано с праздником Поликарпов день. В этот день на Руси почитали святого Поликарпа. В народе дата получила шуточное название — «кислые девки». Считалось, что если девушка не вышла замуж на Масленицу, то следующая возможность для свадьбы появится только после окончания Великого поста и Светлой седмицы. Поэтому в этот период девушки якобы «грустили» и «кисли», ожидая будущего замужества.

С Поликарповым днем были связаны различные обряды и традиции. Например, девушки пекли пироги с капустой, нарезали их на куски и угощали мужчин-прохожих. Считалось, что таким образом можно передать свою грусть и одновременно узнать имя будущего жениха.

Существовал и другой обычай. Когда на небе появлялся молодой месяц, девушки выходили на улицу и начинали кружиться на правой пятке, приговаривая специальные слова, чтобы привлечь будущего жениха.

День весенних крыльев

С 8 марта также связано образное название — День весенних крыльев. Это неофициальная дата, которая символизирует начало природных перемен.

В народных представлениях считалось, что в этот период холодные зимние ветры постепенно уступают место теплым потокам воздуха. Эти теплые ветры образно называли «крыльями весны», которые несут потепление и обновление природы.

Поэтому начало марта нередко воспринималось как время первых признаков весны, даже если настоящие теплые дни еще впереди.

Населенные пункты, названные в честь 8 марта

Интересно, что дата 8 марта увековечена и в географических названиях.

В Казахстане существовали населенные пункты под названием 8 Марта — например, село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области и населенный пункт в подчинении города Риддер. Один из них был ликвидирован в 2009 году.

В Кыргызстане также есть село 8 Марта в Нарынском районе. Кроме того, раньше так называлось село Кожомкул в Чуйской области.

В России тоже есть несколько населенных пунктов, связанных с этой датой. Среди них — поселок имени 8 Марта в Алтайском крае, село имени 8 Марта в Башкортостане, а также поселки 8 Марта в Новосибирской области, Краснодарском крае и Тульской области.

Известные люди, родившиеся 8 марта

8 марта родились и многие известные представители культуры и искусства.

В их числе актер и продюсер Фредди Принц — младший, актер и режиссер Эйдан Куинн, актриса и мастер боевых искусств Синтия Ротрок, актер Джеймс Ван Дер Бик.

Среди российских деятелей искусства, родившихся в этот день, — актер Виктор Добронравов, актриса Ольга Понизова, телеведущая Ксения Бородина.


