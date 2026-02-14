Разбираемся, какую рассаду подготовить дома уже в феврале

В конце зимы длительность светового дня доходит примерно до 10 часов, что создает благоприятные условия для фотосинтеза растений. Ученые Пермского Политеха рассказали, как выбрать качественные семена, какие культуры можно сажать дома на рассаду в ближайшее время, как за ними правильно ухаживать и когда можно пересаживать в открытый грунт.

Чтобы получить ранний и гарантированный урожай, многие огородники заранее готовят рассаду – это молодые, крепкие саженцы, чаще овощей и цветов, которые подращивают в домашних или тепличных условиях, а уже потом, когда минуют заморозки и почва прогреется, переносят на постоянное место в огород или теплицу. Такой подход позволяет растениям быстрее адаптироваться, раньше зацвести и дать плоды.

Какие культуры можно сажать в феврале

В феврале на рассаду сеют около 20% от общего списка культур. Их проращивают дома в горшках и ухаживают за ними несколько месяцев. В таком случае саженцы будут уже частично развиты и подготовлены к дальнейшему плодоношению. Поэтому, при посадке в огород, они дадут более ранний и обильный урожай, чем если бы их сеяли сразу в открытый грунт в виде семян.

Выращивание рассады зависит от климатических особенностей региона, и чем южнее местность, тем раньше нужно начинать.

«Правильно спланировать посев можно, ориентируясь на прогнозируемые последние ночные заморозки. От этой даты отсчитывается назад время, необходимое для выращивания рассады – около 2,5-3 месяцев, затем прибавляем к этому две недели для проращивания семян»,– советует старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель.

Выбор культур, рассаду которых нужно готовить в первую очередь, зависит от их вегетационного периода – момента от прорастания семян до полного созревания. У растений, которые рекомендуется сеять заранее, он длиннее остальных.

«В феврале можно начать выращивать рассаду перца – сладкого и острого, баклажанов, ранних сортов помидоров, корневого сельдерея, лука-порея. Среди цветов: петуния, астра, виола, алиссум, портулак, колокольчик, львиный зев, амарант, василек, маргаритка и мирабилис», – рассказывает ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Перец

Перед посадкой перца необходимо сперва замочить семена – процесс занимает 12-15 дней.

«Их нужно поместить в марлевые мешочки и замочить на два часа в растворе препаратов «Цитовит» или «Циркон», по 5 капель каждого на литр воды. Затем их подвешивают в теплом помещении от +25 до +27 °C, поддерживая постоянно влажными, но не погружая в воду. Перец плохо переносит пикировку – то есть пересадку из общей емкости в просторные горшки. Поэтому, как только в мешочках проклюнутся белые ростки, их нужно высадить либо в специальные отдельные пластиковые контейнеры, либо в торфяные горшочки», – делится Никита Фаустов.

В емкости нужно заложить готовый грунт для овощной рассады. На литровую банку такой почвенной смеси добавьте 2 столовые ложки биогумуса и 2 чайные ложки перлита. Если готовите субстрат сами, смешайте в равных пропорциях садовую землю, торф, песок и перегной.

«Для полива рассады используйте только теплую отстоянную или талую воду, например, из чистого снега. Почва должна постоянно оставаться хорошо увлажненной. В первые 2–3 недели после посадки поливайте каждые 2–3 дня, затем сократите частоту до одного раза в 4 дня, ориентируясь на состояние грунта. До прорастания семенам нужен нижний подогрев: оптимальная температура для всходов — +20…+26 °C. После их появления на 7–10 дней резко снизьте температуру до +13…+16 °C для закаливания, а затем поддерживайте в диапазоне +18…+24 °C», – рекомендует эксперт.

Перец высаживают в теплицу, а иногда и в открытый грунт, после окончания заморозков, в прогретую до +15…+16 °C почву, в возрасте 60–90 дней от всходов.

Баклажан

По словам Никиты Фаустова, семена баклажана перед посадкой необходимо обработать 15-20 минут в крепком растворе марганцовки, затем промыть. Для ускорения развития замочите их на 12-24 часа в смеси сока алоэ с водой (1:1). Также можно проращивать семена во влажной ткани, поместив ее в закрытый контейнер при температуре около +25 °C. Баклажаны, как и перец, лучше сразу сажать в отдельные просторные горшки. Используйте грунт для пасленовых с добавлением биогумуса. Обязательно продезинфицируйте почву перед посевом: пролейте темным раствором марганцовки или обработайте паром на водяной бане в течение 30 минут.

Баклажаны – это теплолюбивая культура, поэтому им необходима стабильная температура от +22 до +25 °C на протяжении всего роста. Ее понижение может затормозить развитие растений.

«Поливайте баклажаны теплой отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Важно избегать переувлажнения и застоя, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний, таких как черная ножка – когда стебель у основания темнеет, истончается, и растение погибает», – предупреждает Никита Кифель.

Для высадки баклажанов на грядку необходима дневная температура воздуха от +20 °C и прогрев грунта до +17…+19 °C.

Помидоры

Для ранней февральской посадки подойдут такие сорта как «Бычье сердце», «Де Барао», «Черный принц», «Сливка гигант», большинство розовых и желтых крупноплодных сортов. До весны лучше отложить «Дюкре», «Любашу», «Верочку», «Орлиный клюв», «Ляна».

«Отберите семена по размеру и продезинфицируйте их, замочив на 30 минут в хлоргексидине с последующей промывкой. Для ускорения проращивания используйте стимуляторы «Эпин» или «Энерген Аква». Помидоры нормально переносят пикировку, поэтому семена можно сеять в небольшой контейнер сразу в грунт. До появления ростков поддерживайте температуру +23…+26 °C, а затем снизьте до +18…+19 °C для укрепления корней и предотвращения чрезмерного вытягивания побегов вверх», – комментирует Фаустов.

Можно взять готовый грунт для рассады. При самостоятельном приготовлении смешайте перегной, компост, торф и огородную землю, добавив для рыхлости речной песок, вермикулит или перлит.

«После всходов и появления 2-3 первых листочков помидоры нужно пикировать – пересадить каждый росток в отдельный глубокий горшок, а также закаливать – температуру постепенно понижают до +18…+19 °C. Этот прием стимулирует развитие корневой системы, делает сеянцы крепкими и предотвращает их излишнее вытягивание», – объясняет ассистент кафедры.

По мере роста помидоров в горшочки следует постепенно подсыпать почву, что также дополнительно укрепит корни растений.

«Помидоры перемещают на постоянное место – в теплицу или открытый грунт, когда почва достигнет +10…+12 °C, а сами растения сформируют 5-7 настоящих листьев», – добавляет Никита Фаустов.

Сельдерей

«Семена сельдерея часто нуждаются в стратификации — обработке холодом для стимуляции прорастания. Для этого их помещают во влажную ткань и выдерживают в холодильнике при температуре +2…+5 °C примерно 2-4 недели», – отмечает спикер.

После этого семена можно сеять сначала в общий контейнер, а после всходов распределить по отдельным горшкам. Почва требуется рыхлая, плодородная и хорошо удерживающая влагу. Подойдет смесь садовой земли, торфа и песка.

«Грунт для сельдерея иногда присыпают снегом. Он создает контраст температур, что имитирует естественные весенние условия и, как холодильник, помогает стимулировать прорастание семян», – советует он.

«Семена лука-порея сеют ближе к концу февраля. Предварительно их замачивают в теплой воде на 12-24 часа, затем слегка подсушивают. Посадку производят в ящики с рыхлой почвой, такой же, как для сельдерея, присыпая семена тонким слоем грунта», – говорит Никита Фаустов.

После появления всходов поддерживают температуру: днем +15…+18 °C, ночью +10…+12 °C. Рассаду регулярно подкармливают и после всходов пикируют.

Сельдерей и лук-порей высаживают в открытый грунт в мае – начале июня, когда установится стабильно теплая погода.

Как выбрать качественные семена

«Обращайте внимание на наличие штампа с информацией о количестве, датах реализации и номере партии на пакетиках с семенами. Не стоит брать с истекающим сроком хранения, упаковка должна быть целой, без повреждений. Пересыпающийся звук внутри пакетика свидетельствует о качественных семенах, плохие могут быть деформированными, сломанными, сморщенными или иметь нехарактерный цвет, затхлый запах», – рекомендует Никита Кифель.

Куда ставить горшки с рассадой

«В квартире рассаду лучше всего разместить на самом светлом подоконнике – южном или юго-западном. Если таких окон нет, подойдут восточные или юго-восточные. На северной стороне, а также на любом окне в пасмурную погоду или обязательно потребуется досветка фитолампой в течение 12-14 часов в день, иначе сеянцы начнут слабеть и вытягиваться», – делится Фаустов.

Следите, чтобы листья не касались холодного стекла, а от горячих батарей можно защитить растения с помощью увлажнителя воздуха или поддона с водой.

Сколько рассады нужно на стандартную грядку

По словам экспертов, для стандартной грядки (длиной 3-5 метров) перцев, томатов или баклажанов достаточно подготовить 5-10 растений каждого вида. Конкретное количество зависит от сорта, рекомендуемой схемы посадки и размера вашего огорода.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха