16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6118   EUR  97,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали, кто на самом деле более вынослив на работе – миллениалы или зумеры

​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В интернете часто пишут, что зумеры увольняются настолько внезапно, что могут пойти на обед и не вернуться. Некоторые работодатели относятся к этому поколению скептически, поэтому предпочитают нанимать миллениалов, считая, что те выбирают стабильность и менее подвержены стрессам. Статистика показывает, что только 32% молодых соискателей не станут работать в компании, если их не устраивает психологическая атмосфера, даже если там хороший заработок. Эксперты ПНИПУ рассказали: миф или реальность, что миллениалы более работоспособны.

По мнению доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидата экономических наук Галины Черновалой, само общество, регулярно обсуждая и осуждая молодежь за непостоянство, стимулирует поколение Z не задерживаться долго в одной компании. Она подчеркивает, что все эти случаи «непостоянства» индивидуальны, потому что большая часть молодежи все-таки хорошо проявляет себя в трудовых отношениях и соблюдает дисциплину. Некоторые из них готовы работать и с семи утра.

«Особенно много «зеток» сейчас на производстве. Там при высокой производительности труда, зачастую авторитарном классическом стиле управления, они вполне прекрасно себя чувствуют, но при определенных условиях», – рассказывает Галина Черновалова.

Ученые отмечают, что иногда эффективность труда поколения Z может снижаться в течение продолжительного восьмичасового рабочего дня, однако существуют временные периоды, когда они работают наиболее результативно.

«Будучи ориентированными на свободотворческие и проектные форматы занятости, когнитивный паттерн (мыслительная привычка) зумеров характеризуется интенсивной, но не продолжительной концентрацией. Это делает традиционные форматы длительного монотонного труда менее продуктивными для этой категории работников», – дополняет эксперт.

Это вынуждает компании модернизироваться, применяя разные подходы к организации рабочего процесса поколений. Некоторые нововведения дали хорошие результаты.

«Например, когда молодых сотрудников нанимают не на полный рабочий день, это удовлетворяет их потребность не уставать на работе, не тратить много времени на нее, оставляя им пространство для собственных интересов. При таком подходе производительность зумера значительно повышается, ведь он осознает, что у него всего три часа на работу и не откладывает важные задачи. А на длительную, рутинную деятельность работодатели склонны привлекать поколение постарше», – подчеркивает Галина Черновалова.

Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук Наталья Молодчик говорит, что теория Штрауса и Хау, которая заключается в том, что каждое поколение формируется в ответ на исторические события, не способна до конца объяснить разницу в отношении к работе этих двух групп. Более того, сейчас появились и зиллениалы – миллениалы, которые разделяют убеждения зумеров.

«В молодости люди всегда считают профессиональную деятельность менее важной для себя сферой жизни. Становясь старше, трудолюбие усиливается. Эта трансформация установок связана с изменением этапов жизненного цикла человека в большей степени, а не с воздействием исторических событий. Любопытным трендом последних десяти лет можно назвать постепенное снижение значимости работы как ключевого аспекта у всех возрастов», –делится Наталья Молодчик.

В российских реалиях старшее поколение сегодня несет высокую нагрузку: ипотека, малолетние дети. У постмиллениалов же меньше обязательств, но при этом большой спрос на психологическую безопасность.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова подчеркивает, что отказ молодых специалистов от работы со стороны может выглядеть как их недостаток, но это не лень, а рациональная охрана ресурса – превентивная (защитная) стратегия для сохранения себя в профессии на долгий срок без выгорания.

Эксперты говорят, что есть исследования, которые подтверждают, что поколение «старших» чаще и лучше преодолевает трудности, а есть другие – которые отрицают данные утверждения, это как раз связано с появлением зиллениалов.

«Понятие выносливости слишком размыто – оно может относиться к психологической устойчивости, физическому здоровью, адаптивности к стрессу или трудоспособности. Эти качества зависят от индивидуального опыта, воспитания, социально-экономического контекста и личных обстоятельств конкретного человека», – объясняет, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» Юлия Неверова.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:08, просмотров: 208, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Хоть и не гражданин РФ, но знает русский»: ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена 448
  2. ​Минздрав: к 2030 году ожирением будет страдать каждый второй взрослый в мире 380
  3. ​Тюменцы смогут подписывать документы и защищать аккаунт Госуслуг через мессенджер MAX 339
  4. ​Пожарные Нижневартовска спасли двух человек и эвакуировали 14 жильцов при пожаре в многоэтажке 337
  5. ​В Нягани отменили массовые мероприятия и перевели детей на дистанционку из-за роста заболеваемости 322
  6. ​В Мегионе открыли современный скейт-парк с видом на Мегу 320
  7. ​Александр Моор поддержал педагога из Тюмени в борьбе за звание «Учитель года России» 320
  8. ​Тюменский предприниматель вошел в число лучших креативных продюсеров России 316
  9. ​Врачи ХМАО спасли мужчину с редкой желудочной патологией – язвой Дьелафуа 300
  10. ​В Ханты-Мансийске обновляют биатлонный стадион: ремонт идет по всему комплексу 235
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 3161
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2631
  3. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2596
  4. ​Комедия с интригой 2434
  5. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 2336
  6. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2067
  7. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2008
  8. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 1973
  9. Сургутские депутаты предложили дать «Авроре» еще один шанс — при помощи молодежной палаты 1898
  10. ​В Екатеринбурге задержали бизнесмена Алексея Боброва и его соратницу Татьяну Черных 1824
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 8191
  2. ​Опасные интернет-тренды 7837
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 7292
  4. Честная пятидневка 7254
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6449
  6. ​Дикая Бара 5705
  7. С шашкой – за парту 5224
  8. ​Радость победы и горечь потерь 5187
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4991
  10. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4053

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика