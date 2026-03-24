Эксперт рассказал, за что теперь будут штрафовать российских водителей

С марта 2026 года в России действуют изменения, которые затрагивают практически всех автовладельцев. Речь идет о цифровизации документов, корректировке правил регистрации, новых требованиях к техосмотру и ужесточении ответственности за нарушения ПДД.

О том, как изменения повлияют на расходы автомобилистов и рынок в целом, а также на что стоит обратить внимание, чтобы избежать лишних штрафов ‒ читайте в нашем обзоре.

Цифровизация и электронные ПТС

Одним из ключевых нововведений стало расширение функционала электронных паспортов транспортных средств.

«Теперь в единой цифровой базе будет храниться расширенный объем сведений – помимо технических характеристик, в ней появятся данные о диагностической карте, страховом полисе, а также о смене собственников и наложенных ограничениях. Это делает историю автомобиля более прозрачной для всех участников рынка», ‒ рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков.

Изменения для такси и авторынка

Отдельные нововведения затронут рынок такси. В реестры перевозчиков теперь будут включать только автомобили из перечня локализованных моделей.

В список вошли, в частности, автомобили Lada, УАЗ «Патриот», «Москвич», а также отдельные модели электромобилей. Предполагается, что это поддержит отечественный автопром и повысит безопасность перевозок.

Напомним, ранее Минпромторг РФ опубликовал список авто, который будут разрешены для работы в такси.

Позже стало известно, что у 77% российских таксистов автомобили не попадают под новые требования. После чего правительство РФ поддержала идею снизить требования по локализации такси для частников.

ОСАГО и регистрация

Изменения коснулись и процедур регистрации автомобилей.

«Благодаря синхронизации баз ГИБДД и Российского союза автостраховщиков инспектор ДПС теперь может проверить наличие ОСАГО в режиме реального времени. При этом сама процедура регистрации автомобиля упрощена – предъявлять полис не требуется ни при постановке на учет, ни при покупке машины у дилера, который передает данные напрямую в ГАИ. Однако обязанность оформлять данный документ сохраняется – штраф за езду без страховки по-прежнему действует. Кроме того, отменен десятидневный срок регистрации для нового владельца: теперь бывший собственник может мгновенно снять авто с учета после продажи, освобождая себя от штрафов за нарушения покупателя», – объяснил эксперт.

При этом стоимость ОСАГО, как и раньше, будет зависеть от страховой истории водителя и рыночных условий.

Новые штрафы и ответственность

Серьезные изменения коснулись системы штрафов.

«В Кодексе об административных правонарушениях также появились изменения, усиливающие ответственность водителей за различные нарушения ПДД. Выросли штрафы за несоблюдение скоростного режима. За превышение на 20-40 километров в час теперь предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей, ранее – 500 рублей; на 40-60 км/ч – от 4 000 до 5 000 рублей, а за превышение более чем на 60 километров в час – 7 000 рублей или лишение водительских прав на шесть месяцев», – уточнил ученый ПНИПУ.

Также увеличили штрафы за неправильную парковку. Теперь водителям придется заплатить от 3 000 до 5 000 рублей ‒ в зависимости от региона. А если оставить машину на месте для инвалидов, штраф составит 10 000 рублей.

Помимо этого, ужесточились и другие правила. Теперь:

– за использование телефона за рулем без гарнитуры предусмотрен штраф, при этом в некоторых регионах такие нарушения уже фиксируют камеры;

– за мелкие неисправности автомобиля, например неработающие лампочки или трещины на лобовом стекле, придется заплатить 500 рублей;

– введена ответственность за создание помех беспилотному транспорту;

– водителей обязали уступать дорогу автоматизированным средствам доставки на пешеходных переходах;

– в отдельных городах и на аварийных участках штрафы с камер могут применяться с повышающим коэффициентом 1,5.

Новый техосмотр

Изменились и правила прохождения техосмотра. Диагностические карты теперь будут оформляться только в электронном виде, а сам процесс станет более строгим за счет обязательной фотофиксации.

Это, по мнению спикера, может привести к росту стоимости услуги, поскольку формальное прохождение техосмотра станет невозможным: «Что касается требований к техническому состоянию автомобилей, то они приведены в соответствие с новыми стандартами ГОСТ. Однако это не окажет критического влияния на стоимость автозапчастей и обслуживания, которая зависит от распространенности модели, страны происхождения и возможностей параллельного импорта».

Что делать водителям

Эксперт советует автовладельцам заранее адаптироваться к новым требованиям: соблюдать скоростной режим, не пользоваться телефоном за рулем, внимательнее относиться к состоянию автомобиля и выбору места для парковки.

«Регулярная проверка световых приборов, чистоты стекол и отсутствия крупных трещин поможет не только избежать штрафа за мелкие неисправности, но и сделает поездки безопаснее. Своевременное прохождение планового обслуживания и диагностики, помимо прочего, позволит быть готовым к новым правилам техосмотра с обязательной фотофиксацией. Главное – помнить, что аккуратность и внимательность на дороге всегда выгоднее любых штрафов», – резюмировал Сергей Пестриков.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха