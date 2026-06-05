Художник из Нижневартовска получил президентский грант на мурал о семейных ценностях

Художник декоративно-прикладного искусства из Нижневартовска Андрей Ольховский получил президентский грант на создание монументальной росписи «Семейные ценности. Спасибо, родители!». Из федерального бюджета на проект выделили 1 млн рублей, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства подписал Владимир Путин. Среди победителей конкурса оказался и представитель Югры.

Идея проекта появилась у Андрея Ольховского еще в 2020 году. Художник хотел создать тематический рисунок напротив городского родильного центра. Место выбрали не случайно: около 20 лет на стенах здания поликлиники отцы новорожденных оставляли поздравления и слова благодарности женам.

Эта традиция долго вызывала споры между сотрудниками роддома и горожанами. Стену регулярно закрашивали в белый цвет, но новые надписи появлялись снова.

Художник предложил создать рисунок, который отразит позиции обеих сторон. Пока неизвестно, что именно появится на мурале, но главной темой станет рождение детей и ценность семьи. При этом объект, на котором разместят роспись, еще может измениться.

«За 6 лет произошел большой как личный, так и профессиональный рост. Как говорят, всему свое время – сейчас мы подойдем к проекту с большим багажом знаний. Для меня важна победа в конкурсе, так как это еще один шаг в развитие югорского уличного искусства, как современного, так и классического, со взглядом в будущее», - отметил Андрей Ольховский.