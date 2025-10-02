Минпромторг опубликовал список авто, который будут разрешены для работы в такси

В России с 1 марта 2026 года заработают новые правила для такси: автомобили должны быть собраны в стране и соответствовать специальной системе оценки локализации. В список вошли более 20 моделей авто от шести российских брендов, говорится в документе, который Минпромторг опубликовал в мессенджере MAX.

Среди автомобилей:

LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ: Патриот, Хантер;

Sollers: SP7;

Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah: Free, Dream, Passion;

Москвич: 3, 3е, 6, 8.

Этот перечень поможет таксопаркам заранее планировать закупки. Список будет дополняться по мере появления новых моделей, добавили в Минпромторге.

Переход на локализованные автомобили не будет мгновенным: для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока предусмотрены отсрочки. Машины, которые уже внесены в региональные реестры до марта 2026 года, продолжат работать по прежним правилам до обновления лицензий.

Пока министерство формирует перечни, автопроизводители и крупные игроки рынка такси готовятся к переменам. «АвтоВАЗ» и «Яндекс.Такси» уже обсудили совместные проекты. В начале сентября делегация «Яндекс.Такси» побывала на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. Стороны договорились о поставках автомобилей, запуске льготных программ для таксопарков и подготовке новых моделей, которые будут соответствовать требованиям закона, говорится на официальном сайте LADA.

«В настоящее время АВТОВАЗ ведет прямой диалог с представителями отрасли такси, которые являются нашими важными клиентами. Для них мы разработали специальные программы по покупке и обслуживанию автомобилей, которые уже действуют в наших дилерских центрах», ‒ рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

В «Яндекс.Такси» подчеркнули, что отрасли нужен полный список разрешенных автомобилей как можно скорее.

«От него напрямую зависят закупки партнеров на следующий год и их адаптация к новому закону. При этом мы считаем, что в этот перечень на прозрачных условиях должны попасть все локализованные в России автозаводы», ‒ заявили в компании при разговоре с ТАСС.

Редакция siapress.ru направила официальные запросы нескольким делегациям такси, среди них: «Яндекс.Такси», «Везет» и «Поехали». На момент публикации ответ еще не поступил.