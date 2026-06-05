Вывески на русском языке: опрос показал, как бизнес адаптировался к новым требованиям

Уже три месяца в России действуют изменения Закона «О защите прав потребителей»: вывески, указатели и информационные таблички в магазинах, ресторанах и других общественных местах должны быть на русском языке. Как адаптировались предприниматели к новым требованиям, узнали ВТБ и «Онлайн Патент» в ходе майского опроса 863 компаний малого и среднего бизнеса. Результаты представили на ПМЭФ-2026.

Так, более 90% респондентов сообщили, что новые требования не повлияли на их деятельность. Две трети из тех, кого изменения коснулись, не столкнулись со сложностями и смогли русифицировать материалы либо зарегистрировать бренды на латинице. Каждая пятая компания понесла существенные затраты. Треть участников опасаются рисков снижения узнаваемости бренда, но большинство пока не столкнулись с ними.

Старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин прокомментировал: «Для большинства компаний русский язык и до вступления закона в силу оставался основным стандартом коммуникации с клиентами. Новые требования затронули прежде всего визуальные элементы».

По статистике «Онлайн Патента», в прошлом году российские компании впервые за 4 года подали больше заявок на товарные знаки в кириллице, чем в латинице. А за январь-апрель 2026 количество заявок на регистрацию в кириллице увеличилось на 23%, в латинице — на 40%.