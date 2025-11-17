16+
Три из четырех таксистов в России не имеют машину, которая бы соответствала новым требованиям о локализации

Машины 77 процентов таксистов в России не попадают под новые требования

Три из четырех таксистов в России не имеют машину, которая бы соответствала новым требованиям о локализации
Фото Freepik

Профсоюз «Новый труд» обратился в Минтранс России с просьбой освободить самозанятых и индивидуальных предпринимателей-водителей такси от требований закона о локализации автопарка. По данным «Опоры России», на которые ссылается профсоюз, 77% самозанятых и ИП в сфере таксомоторных перевозок используют автомобили, не соответствующие критериям локализации, пишут «Ведомости». Для таких водителей покупка нового российского автомобиля стоимостью 1,7-2 млн руб. «является неподъемной финансовой ношей», отмечают в обращении. Профсоюз просит вывести эту категорию перевозчиков из-под действия норм, чтобы «не допустить сокращения числа водителей на рынке и ухудшения доступности услуги».

Алексей Неживой, руководитель оперативного отдела «Нового труда», подчеркнул, что организация поддерживает идею стимулирования отечественного автопрома, однако считает более целесообразным реализовывать ее через крупные таксомоторные парки, которые способны проводить централизованные закупки техники и обслуживать ее в рамках корпоративных регламентов. По его словам, возложение расходов на индивидуальных водителей приведет к их уходу с рынка, росту издержек и удорожанию поездок для пассажиров.

Закон о локализации автомобилей такси, принятый в мае 2025 года, ограничивает доступ к регистрации в качестве таксомоторного транспорта машинами, включенными в реестр Минпромторга по одному из трех критериев локализации. Речь идет, в частности, о выполнении определенного объема операций на территории России и доле российских компонентов. Участники рынка неоднократно предупреждали, что попытка поддержать автопром за счет сегмента пассажирских перевозок может привести к дефициту водителей, банкротству части небольших компаний и росту тарифов.

В «Новом труде» убеждены, что точечные послабления для самозанятых и ИП позволят сохранить конкуренцию и доступность такси в регионах, одновременно продолжив обновление автопарков в крупных парках за счет мер господдержки и лизинговых программ. Ответа Минтранса на обращение профсоюза пока не сообщается.


17 ноября в 17:28
