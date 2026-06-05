Глава бюджетного комитета Госдумы призвал сократить давление на российский бизнес

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что российский бизнес сталкивается с чрезмерным количеством требований и нормативов, из-за которых предприниматели вынуждены постоянно опасаться нарушений. Об этом он сказал во время делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.

В ходе выступления депутат продемонстрировал два тома документов и пояснил, что именно такой объем требований должна соблюдать небольшая организация, в которой работают всего шесть человек.

«В этих двух томах − перечень тех документов, которые должна иметь организация, в которой работает шесть человек. Я не буду называть организацию, я им поклялся, что я не назову», − отметил Макаров.

По его словам, в России действует большое количество ограничений для бизнеса, причем не всегда понятно, зачем вводятся те или иные нормы.

«Вот все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виновным. Зовите не виноватым, а виновным. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает», − заявил глава думского комитета.

Макаров также высказал мнение, что российская экономика смогла адаптироваться к санкциям во многом благодаря тому, что бизнес получил больше свободы для принятия решений.

«Мы смогли преодолеть последствия санкций только потому, что бизнесу дали возможность работать самому, без законов и нормативных актов. Это результат той свободы, вынужденной», — подчеркнул он.

Почти половина российских компаний с оборотом до 20 млн рублей работает без прибыли, а, по оценке Торгово-промышленной палаты, в первом квартале в такой ситуации оказались уже 65% предприятий. Бизнесмены сталкиваются с падением спроса, дорогими кредитами, ростом налоговой нагрузки и неопределенностью, из-за которой все чаще думают не о развитии, а о том, как сохранить свое дело. Как эта ситуация отражается на Сургуте и Югре, мы обсудили с депутатом Думы города, председателем совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым.