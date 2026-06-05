Югра заняла 7 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России

Югра заняла 7 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов России, поднявшись сразу на шесть позиций. Результаты оценки Агентство стратегических инициатив представило на ПМЭФ, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Также регион вошел в топ-10 субъектов страны по направлениям «Недвижимость» и «Инженерные сети и коммуникации».

По словам Руслана Кухарука, сокращение административных барьеров помогает быстрее запускать новые производства, строить школы, больницы и жилые кварталы. В Югре сроки получения разрешения на строительство на 25% ниже среднероссийских.

Аренда земельных участков с проведением торгов в регионе занимает меньше времени, чем в большинстве субъектов страны. За прошедший год среднее время подключения к сетям водоснабжения снизилось на 19%, к сетям водоотведения — на 12%.

В муниципалитетах также внедрили механизм проверки трассировки линейных объектов. Он помогает исключить проектные ошибки, связанные с пересечением новых и существующих коммуникаций.

Руслан Кухарук отметил, что результат стал возможен благодаря совместной работе правительства региона, институтов поддержки, деловых объединений и бизнес-сообщества. Губернатор подчеркнул, что Югра продолжит создавать благоприятные условия для инвестиций, поскольку это напрямую влияет на качество жизни жителей.