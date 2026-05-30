Бургер, гуд бай

Гамбургеры предлагают переименовать в «котлетники» и «кокошники», но это не решит проблему ожирения

Фото: magnific.com

Как бы ни хотелось лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу переименовать гамбургер в «котлетник» или «бутерброд ленинградский», гамбургером он от этого быть не перестанет. И люди вдруг не станут стройнее и здоровее.

Впрочем, в России идет серьезная борьба с англицизмами. С 1 марта 2026 года в России действует Федеральный закон №168-ФЗ, который устанавливает новые требования к использованию русского языка в публичной информации. Ограничения касаются вывесок, указателей, сайтов, мобильных приложений, рекламных и информационных материалов, а также названий новых жилых комплексов.

Но язык живет по собственным законам – он гибкий, живой. Я согласна с мнением декана филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета, кандидата филологических наук Николая Ганущака, который сказал: «Язык – это система живая, она поддается влиянию и, безусловно, соцсети развивают язык, они помогают ему не стоять на месте, а обновляться постоянно. Мы должны понимать, что язык – это изменяющаяся система, и остановить ее развитие – значит прекратить ее жизнь». Впрочем, многие филологи и лингвисты об этом говорят уже не в первый раз.

Можно хотя бы вспомнить, что многие россияне до сих пор называют сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдсом» или просто «маком», хотя официальное название изменилось несколько лет назад. Люди используют те слова, которые удобны, привычны и понятны.

Любопытно и другое: если уж бороться за чистоту языка, то делать это последовательно. В речи самого автора инициативы встречаются слова иностранного происхождения. Да и слово «бутерброд», которое предлагается в качестве альтернативы гамбургеру, пришло в русский язык из немецкого.

Но главное даже не это. Как уже подчеркнула: бургер остается бургером независимо от того, как его назвать. А многие блюда традиционной русской кухни трудно назвать диетическими – среди них хватает калорийной выпечки, жирных мясных блюд и десертов. Вопрос скорее в балансе, разнообразии рациона и пищевых привычках, чем в происхождении того или иного слова.

Кстати, если бы вам все-таки пришлось придумывать русское название для гамбургера, какой вариант вы бы предложили?


Сегодня в 12:44, просмотров: 406, комментариев: 0
