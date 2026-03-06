16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
​Одни дорожают, другие дешевеют: почему цены на продукты ведут себя непредсказуемо

Специалист объяснила, как сезонность и спрос меняют стоимость продуктов

​Одни дорожают, другие дешевеют: почему цены на продукты ведут себя непредсказуемо
Фото: архив СИА-ПРЕСС

В этом году ценовая политика на продовольственном рынке преподносит потребителям сюрпризы: одни товары стремительно дорожают, другие ‒ наоборот, становятся доступнее. Причины такой разнонаправленной динамики связаны не только с инфляцией, но и с сезонностью, логистикой, рыночной конкуренцией и даже психологией потребления.

Эксперт Пермского Политеха Юлия Карпович объяснила, почему яйца стали рекордсменами роста цен, что происходит с «борщевым набором», как устроен парадокс молочного рынка и какие механизмы формируют стоимость продовольствия.

Цены движутся в разные стороны

По данным Минэкономразвития России за февраль, ценовая динамика на продовольственном рынке оказалась крайне неоднородной. Дорожают как сезонные товары, так и продукты, чувствительные к предпраздничному спросу.

Абсолютным лидером роста стали куриные яйца ‒ плюс 3,4% всего за неделю. Существенно подорожала баранина (+2,7%), морковь (+2,4%) и картофель (+1,1%). Продолжают расти цены на огурцы, капусту, бананы, лук, помидоры и яблоки.

«Огурцы, несмотря на замедление роста, прибавили 0,9%, оставаясь на пике из-за высоких затрат на освещение и отопление теплиц, тогда как капуста и бананы выросли на 0,5%: импортные фрукты дорожают из-за валютных колебаний и логистики, а капуста ‒ из-за затрат на хранение. Завершают список подорожавших лук, помидоры и яблоки с показателем плюс 0,4%, что отражает общую тенденцию удорожания плодоовощной группы», ‒ пояснила доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, кандидат экономических наук Юлия Карпович.

При этом на рынке есть и обратные примеры: питьевое молоко подешевело на 0,5%, а куриное мясо, сливочное масло и сметана ‒ на 0,4%. Снижение связано с перепроизводством сырья и коррекцией после предыдущего роста.

Почему яйца стали рекордсменами

Скачок цен на яйца ‒ результат сочетания сразу нескольких факторов.

Эксперт объясняет, что здесь сработал «эффект низкой базы»: в 2025 году яйца дешевели из-за перепроизводства и снижения спроса, а в 2026 году производители начали компенсировать прошлые убытки на фоне роста издержек.

«В начале 2026 производители столкнулись с необходимостью компенсировать убытки прошлого периода и рост текущих издержек, таких как корма, логистика, коммунальные услуги. Кроме того, птицеводство ‒ это цикличное производство. В ответ на низкие цены прошлого года некоторые хозяйства могли сократить поголовье или не обновлять его вовремя», ‒ отметила эксперт.

Дополнительным фактором стал сезонный спрос перед Масленицей и Пасхой. Оптовые цены резко выросли и начали быстро транслироваться в розницу.

Почему дорожает «борщевой набор»

Рост цен на овощи связан не только с сезонностью, но и с увеличением затрат на хранение и логистику.

Февраль ‒ середина периода складирования прошлогоднего урожая, и чем дольше овощи лежат на складах, тем дороже обходится их содержание.

«Владельцы овощехранилищ закладывают в стоимость растущие затраты на электроэнергию, аренду и обслуживание оборудования. Кроме того, часть овощей в этот период может поступать из регионов с более дорогой логистикой, а рост цен на топливо и удорожание перевозок делают эти поставки менее выгодными», ‒ поделилась Юлия Карпович.

В итоге предложение сокращается, а цены на местную продукцию растут.

Парадокс молочной полки

На молочном рынке складывается ситуация, которая на первый взгляд кажется нелогичной: сырье дешевеет, а цены в магазинах снижаются слабо. Причина ‒ в различной степени переработки продукции и сроках хранения. Производители перенаправляют избыток сырья в сегменты с длительным сроком хранения, где можно быстрее освободить склады.

Творог и сметана, напротив, требуют сложной переработки и строгой логистики, поэтому их производство не наращивается.

Юлия Карпович подчеркивает: «Розничные сети и производители молока живут в разных экономических реальностях и смотрят на разные горизонты планирования. Первые, столкнувшись с затовариванием, вынуждены снижать закупочные цены, чтобы просто «спасти» сырье, которое нельзя хранить вечно. Однако розничная сеть не обязана мгновенно реагировать на это снижением цен. Она закупает готовую продукцию по контрактам, заключенным ранее, и ориентируется на конечного потребителя. Ритейлеры в этой ситуации могут некоторое время сохранять прежний уровень цен, чтобы сбалансировать свою прибыль и компенсировать возросшие операционные расходы на других товарах. Даже если сырое молоко подешевело, затраты на его переработку, упаковку и, главное, доставку до магазина – топливо, запчасти, зарплата водителей – продолжают расти. Эти расходы «съедают» экономию от снижения стоимости сырья, не позволяя конечной цене снизиться пропорционально».

Почему одни продукты дешевеют, а другие ‒ нет

На стоимость продовольствия влияет структура рынка.

Курица и молоко относятся к социально значимым товарам, где высокая конкуренция не позволяет производителям резко повышать цены. Государство также внимательно следит за их стоимостью.

Баранина, напротив, является нишевым продуктом: производителей мало, объемы ограничены, а спрос со стороны ресторанов стабильно высокий. Это позволяет продавцам удерживать более высокие цены.

Как формируется конечная цена

Связь между закупочными и розничными ценами не всегда очевидна.

В случае с яйцами рост оптовых цен быстро отражается на полке, поскольку сырье и готовый продукт фактически совпадают.

С молочной продукцией все иначе: стоимость сырья ‒ лишь часть общей цепочки расходов.

«Снижение цены сырья на 5-10% позволяет конечной цене снизиться только на 1-2%, поскольку остальные издержки продолжают расти. Этим объясняется, почему при переизбытке сырья розница не спешит массово снижать цены на молочную продукцию», ‒ сообщила спикер.

Влияние праздников и «медовый фактор»

Праздники усиливают спрос на отдельные категории ‒ яйца, творог, сметану, масло. Это вызывает кратковременный рост цен.

Однако подорожание меда связано не с праздниками, а с неурожаем 2025 года и сокращением предложения.

Мед ‒ продукт длительного хранения, и его стоимость зависит от прошлогоднего урожая, а также затрат пчеловодов.

Почему инфляция не отражает реальную картину

Общая инфляция в феврале составила 0,32%, но этот показатель усредняет разнонаправленную динамику цен.

Снижение стоимости курицы и масла ‒ краткосрочная коррекция, связанная с удешевлением сырья и маркетинговыми акциями торговых сетей.

«Данная тенденция вряд ли будет долгой и сохранится не более двух-четырех недель», ‒ резюмировала специалист.

Что будет дальше

По прогнозу Юлии Карпович:

  • яйца, творог и сметана продолжат дорожать из-за предпраздничного спроса;
  • снижение цен на курицу и масло может оказаться краткосрочным;
  • тепличные овощи продолжат расти в цене до начала нового урожая;
  • устойчивого снижения цен по широкому кругу товаров ожидать не стоит.

По ее словам, скорее всего, через две-три недели стабилизируются цены на курицу и масло, в то время как яйца и молочная продукция будут оставаться в фазе роста вплоть до праздников.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:39, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

