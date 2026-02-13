Разбираемся, чем обернется долг за ЖКУ и когда его могут списать

«Как лучше поступить, если образовался долг за ЖКУ? Нужно ли гасить его полностью или есть срок давности по таким долгам?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Вадим Б.
Объясняют эксперты Циан:
Когда долг считается просроченным
По закону платить за жилищно-коммунальные услуги нужно вовремя и полностью. С 1 марта 2026 года установлен единый срок оплаты ‒ до 15-го числа следующего месяца. Если счета не оплачивать два месяца подряд, задолженность уже считается просроченной. Кроме того, начинают начисляться пени.
Размер пеней зависит от срока просрочки:
- с 31-го дня просрочки ‒ 1/300 ставки ЦБ РФ;
- с 91-го дня просрочки ‒ 1/130 ставки ЦБ РФ.
Пени рассчитывают по формуле: сумма долга × ставка ЦБ × коэффициент (1/300 или 1/130) × количество дней просрочки.
Начислять пени можно только за услуги, перечисленные в статье 154 Жилищного кодекса РФ: электроэнергия, отопление, содержание жилья, взносы на капремонт и другие коммунальные платежи. За домофон или интернет пени взимать нельзя ‒ максимум поставщик отключит услугу.
Что будет, если не платить
Если долг сохраняется два-четыре месяца, управляющая компания направляет претензию с требованием оплатить задолженность. В документе указывают сумму долга, период, начисленные пени и срок погашения.
Если реакции нет, возможны более серьезные меры.
1. Ограничение коммунальных услуг
Через 20 дней после претензии УК вправе предупредить должника о частичном отключении услуг. Ограничить могут электричество, горячую воду и газ. А вот холодную воду, отопление и канализацию в многоквартирных домах отключать запрещено ‒ это угрожает жизни и здоровью жильцов.
2. Суд и приставы
УК или ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд. После решения суда приставы вправе арестовать счета, удерживать до 50% зарплаты, наложить арест на имущество ‒ от техники до автомобиля или недвижимости.
Если квартира в собственности нескольких человек, все владельцы отвечают по долгам солидарно. Суд может взыскать долг как со всех сразу, так и с одного из собственников.
3. Выселение
Если задолженность превышает 200-300 тысяч рублей, суд может постановить продать квартиру с торгов. Но если это единственное жилье должника, выселение запрещено законом.
А вот при соцнайме жильца могут выселить, если он не платит за ЖКУ шесть месяцев подряд.
Как проверить, есть ли долг
Проще всего ‒ посмотреть квитанции. Если договоры заключены напрямую с поставщиками, счетов может быть несколько.
Есть и другие способы:
- запросить информацию в УК или ТСЖ;
- проверить личный кабинет на сайте поставщика и УК;
- воспользоваться ГИС ЖКХ или порталом «Госуслуги»;
- проверить данные в банковском приложении (если услуга доступна).
Для проверки понадобится номер лицевого счета или адрес квартиры.
Можно ли платить частями
Если долг растет, лучше не затягивать, а попытаться договориться.
Субсидия
Малоимущие семьи и льготники могут оформить субсидию, если коммунальные расходы превышают установленную долю дохода. Важно: на момент обращения долгов быть не должно.
Обязательная рассрочка
Если платеж вырос более чем на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (например, из-за повышения тарифов), управляющая компания обязана предоставить рассрочку на 12 месяцев. Проценты по ней не могут превышать ключевую ставку ЦБ плюс 3%.
Договорная рассрочка
Если рост платежа не связан с тарифами, можно попросить о рассрочке в индивидуальном порядке. Решение принимает поставщик услуг. Шансы выше, если есть подтвержденные трудные жизненные обстоятельства.
Можно также попытаться договориться о «коммунальных каникулах» ‒ отсрочке платежа. Но обязать поставщика согласиться нельзя.
Любые договоренности нужно оформлять письменно ‒ дополнительным соглашением.
Можно ли списать долг
Списать задолженность можно только в двух случаях:
- если истек срок исковой давности ‒ он составляет три года (при условии, что за это время поставщик не обратился в суд);
- при признании гражданина банкротом.
Напомним, для потребителей электроэнергии в Сургуте и других регионах России выросла плата за приостановление и возобновление подачи электроэнергии ‒ с трех до пяти тысяч рублей.