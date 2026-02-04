Эксперты рассказали, как вернуть часть пенсионных накоплений через налоговую

«Я несколько лет делал взносы в негосударственный пенсионный фонд. Слышал, что можно вернуть часть этих денег через налоговый вычет. Так ли это, за какие годы можно получить возврат и что для этого нужно?» ‒ интересуется читатель siapress.ru Геннадий С.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Как вернуть часть пенсионных взносов?
Если вы официально работаете и платите НДФЛ, вы вправе получить налоговый вычет по взносам на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) или добровольное пенсионное страхование.
Важно: договор может быть оформлен не только на вас, но и на супруга или супругу, родителей, а также на детей с инвалидностью.
Подать заявление на вычет можно за последние три года. Это значит, что в 2026 году можно вернуть часть налога за 2023, 2024 и 2025 годы.
Сколько денег можно вернуть?
За 2023 год
Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, ‒ 120 тысяч рублей. В этот лимит входят и другие социальные вычеты, например на лечение или занятия спортом.
За 2024 год
Лимит увеличен до 150 тысяч рублей ‒ также с учетом других социальных вычетов.
За 2025 год
С этого года взносы на НПО относятся к вычетам на долгосрочные сбережения. В эту же категорию входят индивидуальные инвестиционные счета, программы долгосрочных сбережений и страхование жизни.
Общий лимит по всем этим продуктам ‒ 400 тысяч рублей.
Какие документы понадобятся?
За 2024 год и позже достаточно справки об уплате пенсионных или страховых взносов.
За 2023 год пакет документов шире:
- договор с негосударственным пенсионным фондом или страховой компанией;
- платежные документы, подтверждающие взносы (или справка из бухгалтерии, если платил работодатель);
- выписка из пенсионного счета с указанием Ф. И. О. и суммы взносов;
- документы, подтверждающие родство, если взносы делались за близких.
Как получить налоговый вычет?
Есть два способа:
- через ФНС России ‒ лично или через личный кабинет налогоплательщика;
- через работодателя ‒ для этого сначала нужно подать в налоговую заявление о праве на вычет.