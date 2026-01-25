16+
​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию

Эксперт рассказала, какие товары «похудеют» в магазинах в 2026 году

​Меньше продукта за те же деньги: почему производители выбирают шринкфляцию
Фото: freepik.com

Цена и упаковка остаются прежними, а продукта внутри все меньше. Этот эффект называют шринкфляцией, и в 2026 году он закрепится как новая норма для производителей. По оценкам специалистов, ежегодно покупатели теряют из-за этого около 1 трлн рублей, даже не замечая подорожания. Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему бизнес выбирает именно такой путь, какие товары «похудеют» первыми и как обычному покупателю защититься от незаметных переплат.

Почему «худеют» товары, а не ценники

Шринкфляция – это скрытое повышение цены за счет сокращения веса или объема товара. Формально стоимость не меняется, но фактически покупатель получает меньше продукта за те же деньги.

С одной стороны, потребители устали от ценовых скачков и начали внимательно считать расходы. С другой – бизнес продолжает работать в условиях высоких издержек, сформировавшихся после кризисов 2022-2024 годов.

«На сегодняшний день последствия подобного глобального кризиса привели к тому, что стоимость ключевых составляющих – логистики, энергоресурсов, упаковки, а также импортных запчастей и сырья, зависящих от курсов валют и уровня зарплат – закрепилась на новом, высоком уровне. При этом конкуренция за потребителя обостряется. В некоторых регионах, где инфляция традиционно превышает среднероссийские показатели, а реальные доходы населения растут умеренно, эта ситуация ощущается особенно остро», – объясняет старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

В таких условиях прямое повышение цены становится слишком рискованным: покупатели легко отказываются от товара, если он «перешагнул» привычный ценовой порог.

Психология цены и давление сетей

Производители прекрасно понимают, как работает восприятие стоимости.

«Для компаний сокращение фасовки является стратегически более выгодным решением, чем прямое повышение цены, в силу взаимосвязанных причин. Во-первых, ключевую роль играет психологический порог цены: пересечение «магических цифр» для потребителя, таких как 99, 199 или 299 рублей, приводит к резкому снижению спроса. С точки зрения маркетинга, сохранить цену в 199 рублей за 450 граммов творога оказывается эффективнее, чем продавать 500 граммов за 219 рублей», – говорит Стародумова.

Вторая причина – жесткие условия, которые диктуют федеральные торговые сети. По словам эксперта, федеральные ритейлеры, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое», «Лента», в условиях ценовых войн часто запрещают поставщикам повышать отпускные цены. В такой ситуации уменьшение упаковки становится для производителя единственным доступным инструментом сохранения прибыльности.

К этому добавляются высокие расходы на зарплаты, энергию, коммунальные услуги и комплектующие.

«Уменьшение фасовки позволяет местным изготовителям поддерживать необходимый уровень доходности и продолжать конкурировать на рынке, не прибегая к открытому повышению цен, которое могло бы оттолкнуть внимательных потребителей», – подчеркивает спикер.

Где шринкфляция проявляется сильнее всего

«По прогнозам аналитиков, нынешней шринкфляции будут подвержены широкие группы как продовольственных, так и непродовольственных товаров повседневного спроса, причем среднее снижение веса в некоторых категориях может достигать 15%», – сообщила эксперт ПНИПУ.

В зоне риска:

  • снеки (чипсы, печенье, сухарики),
  • шоколад и кондитерка,
  • растворимый кофе,
  • йогурты и молочная продукция,
  • сливочное масло (с 200 грамм до 180 грамм и до 160 грамм),
  • мороженое (с 100 грамм до 80 грамм и до 70 грамм),
  • соусы,
  • туалетная бумага (меньше метров в рулоне),
  • бытовая химия.

Как распознать шринкфляцию в магазине

Эксперт советует обращать внимание не только на цифры, но и на маркетинговые сигналы.

Особая настороженность нужна, если:

  • резко меняется дизайн упаковки,
  • появляются надписи «новый дизайн», «улучшенная рецептура», «выгоднее»,
  • упаковка становится нестандартной,
  • бренд активно рекламируется.

«Особенно внимательно стоит относиться к таким изменениям в чувствительных категориях, например, в сегментах детского питания и кормов для животных», – предупредила Стародумова.

Как не переплачивать: советы эксперта

Экономист советует отказаться от привычки сравнивать товары «по упаковке»: «Сравнивать следует не упаковки, а цену за единицу веса: за килограмм, 100 граммов или литр. Критически важно запоминать привычный вес или объем базовых товаров, например, пачка масла – 180 граммов, мороженое – 80 граммов, маленькая банка кофе – 95 граммов, тюбик зубной пасты – 100 миллилитров».

Если вес внезапно изменился – это повод задуматься.

«В ответ на такие действия производителей необходимо «голосовать рублем», то есть отказываться от брендов, которые уменьшают фасовку, и переходить на локальные бренды, товары собственных марок магазинов, а также посещать рынок, поддерживая местного производителя», – заключает старший преподаватель кафедры Пермского Политеха.

Дополнительно помогают приложения для сравнения цен, агрегаторы скидок и внимательное изучение ценников.


