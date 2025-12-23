Андрей Трубецкой подвел итоги 2025 года в Сургутском районе

В Сургутском районе подвели итоги 2025 года. На пресс-конференции с журналистами глава муниципалитета Андрей Трубецкой подробно рассказал о ключевых направлениях работы − от переселения из аварийного жилья и строительства социальных объектов до состояния дорог, благоустройства, поддержки участников СВО и развития спорта.

Аварийное жилье

Одной из главных тем стала ситуация с аварийным жилищным фондом. По словам Андрея Трубецкого, в 2025 году на реализацию жилищных программ направили 5,5 млрд рублей. Эти средства позволили улучшить жилищные условия 1,3 тысячи семей, или порядка 4 тысяч человек.

«В абсолютных цифрах аварийный фонд уменьшен на 49 тысяч квадратных метров, но все равно его достаточно большое количество − порядка 350 тысяч квадратных метров», − указал глава района.

Отдельно Андрей Трубецкой остановился на мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. В 2025 году на улучшение их жилищных условий направили 219 млн рублей − субсидии получили 44 семьи. Кроме того, жителям района бесплатно предоставили 30 земельных участков, из них восемь − участникам СВО и членам их семей.

Параллельно район перевыполнил план по строительству жилья.

«План по вводу жилья выполним на 128%: за год планируем ввести 112 982 квадратных метра − это 11 многоквартирных домов и 462 индивидуальных жилых дома», − добавил глава района.

Социальные объекты и долгожданные стройки

Среди наиболее значимых объектов 2025 года Андрей Трубецкой выделил несколько крупных проектов. В Солнечном построен культурно-досуговый центр площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, а в Белом Яре − школа на 1 100 мест.

«В ближайшую неделю планируем ввести музей на Барсовой горе и приглашаем всех на это мероприятие», − сказал глава.

До конца года также ожидается ввод в эксплуатацию поликлиники в Белом Яре, которую местные жители ждали не менее 15 лет. Объект строился окружным УКС.

Дороги, техника и снижение жалоб

В дорожной сфере в 2025 году выполнен капитальный ремонт 6,4 км дорог в Федоровском, Солнечном и Ляминой, а также на межселенных территориях. На текущий ремонт улично-дорожной сети направили 13,5 млн рублей.

Дополнительно за счет средств недропользователей отремонтировали 7,22 км асфальтобетонного покрытия и мост через Ручей на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск, через Тобольск, Нефтеюганск, Сургут.

Отдельный акцент глава сделал на приобретение снегоуборочной техники.

«За последние пять лет приобретено 55 единиц техники на сумму 360 миллионов рублей. Только за последний год — 13 единиц на 98 миллионов».

По словам Трубецкого, это дало ощутимый эффект:

«Могу без лукавства сказать, что как минимум раза в три по отношению к 2021 году количество жалоб по итогам прошлого зимнего периода снижено. Жалобы остаются, но их стало кратно меньше. Эту практику будем продолжать, пока все жалобы не искореним».

Подготовка к зиме и коммунальные проекты

На подготовку к осенне-зимнему периоду в 2025 году направили 259 млн рублей. Проведен капитальный ремонт семи объектов, в основном центральных тепловых пунктов, и заменено 7,5 км инженерных сетей.

Крупнейший коммунальный проект − строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском мощностью 7 тысяч кубометров в сутки. Стоимость объекта − порядка 2,3 млрд рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

Благоустройство, экология и безнадзорные животные

В сфере благоустройства реализовано 20 мероприятий на сумму 143 млн рублей. Объекты появились практически во всех поселениях, а самым знаковым стал Памятник Солдату Победителю в Барсово, установленный в 80-летие Победы.

Также в 2025 году:

снесли 49 аварийных домов,

благоустроили 33 площадки для накопления ТКО,

ликвидировали 40 несанкционированных свалок.

Отдельно глава района затронул проблему безнадзорных животных.

«Отловлено 1 058 голов безнадзорных животных. Сейчас содержится без малого 800 собак. На эти цели в этом году направлено 102 миллиона рублей, из них 86 миллионов − средства муниципального бюджета. То есть основная нагрузка ложится именно на муниципалитеты», − подчеркнул он.

Инвестиции, бизнес и КРТ

Сургутский район девятый год подряд сохраняет лидерство в инвестрейтинге Югры. По словам главы муниципалитета, количество субъектов малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых выросло на 14%, а поступления в бюджет от МСП увеличились на 90 млн рублей.

«Интересное мероприятие провели, − первое в России муниципальное обучающее «СВОе дело», − это для участников СВО и членов их семей. Было определено три победителя, уже в ноябре первое кафе в рамках этого проекта открылось в городском поселении Белый Яр, пытаемся сопровождать, чтобы дело развивалось», − заявил Трубецкой.

Еще важно то, что уже одобрены Градостроительным советом Югры три проекта комплексного развития территорий − два в Барсово и один в Солнечном. Общий объем − 95 тысяч квадратных метров жилья.

«Механизм сложный, но проектная документация уже размещена на аукционе. Интерес есть. Подведение итогов − в январе, а первые дома рассчитываем получить ужев 2027 году», − дополнил Трубецкой.

Спорт

В 2025 году в районе отремонтировали 21 объект социальной сферы на сумму 202 млн рублей. В Солнечном готовится к открытию модульная лыжная база, а в бюджете на 2026-2028 годы появилась новая программа развития лыжного спорта.

«Мы порядка десяти лыжных баз планируем построить. Спортзалы строим, хоккейные корты строим. Сам Бог велел развивать спорт − у нас снег лежит месяцев семь точно», − обратил внимание Трубецкой.

Он отметил, что этом году в районе открыли первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта, а также инклюзивный парк «СпортГрад» в Лянторе.

Большое внимание уделяется и молодежи. За год реализовано 128 молодежных проектов, охвативших 18 тысяч человек. Для несовершеннолетних создано 1 860 рабочих мест, а 170 молодых людей получили сертификаты профессиональной подготовки.