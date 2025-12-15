Разбираем ключевые темы итоговой пресс-конференции главы Сургута

Транспорт, вода, дороги, школы и городские пространства − сегодня глава Сургута Максим Слепов подвел итоги 2025 года и подробно рассказал, какие изменения ждут город дальше. В этом обзоре − ключевые темы пресс-конференции.

Транспорт: итоги и планы

На итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов рассказал, какие изменения ждут транспортную систему города. По его словам, в 2026 году администрация планирует планомерно продолжать ее развитие. Работа в этом направлении началась еще в прошлом году при поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука, по инициативе которого в Сургуте стартовало обновление автобусного парка.

До 2028 года округ будет ежегодно выделять на покупку новых автобусов по 350 миллионов рублей. Еще около 80 миллионов рублей на эти цели направит городской бюджет. Сколько именно техники удастся приобрести, будет зависеть от условий субсидирования заводов со стороны Министерства промышленности России.

«В 2025 году мы продолжили обновлять автопарк общественного транспорта. Спасибо губернатору. Благодаря окружной субсидии купили 29 современных автобусов на экологичном газомоторном топливе. Планируется дальнейшее обновление подвижного состава с привлечением средств региона. В прошлом году мы очень удачно зашли в этот проект, потому что Министерство промышленности и торговли РФ компенсировало производителю порядка трех миллионов за каждый автобус. Соответственно, участники торгов снизили свои цены на эту сумму. Если рыночная стоимость была на уровне 18-20 млн рублей, то мы приобрели технику в среднем за 14 млн, то есть с экономией около 4,5 млн за единицу. Благодаря этому удалось увеличить количество закупаемых машин», − рассказал Максим Слепов.

При этом переход общественного транспорта на газомоторное топливо, как отметил глава города, упирается в инфраструктурные ограничения. В Сургуте не хватает заправочных станций для крупногабаритной техники, из-за чего возникают очереди и временно парализуется работа обычных АЗС. Власти планируют построить собственную заправочную станцию для городского транспорта, однако ее стоимость для бюджета пока не определена.

Еще одно направление − остановочные комплексы. В 2025 году в Сургуте установили 63 теплые остановки, их подключение планируется завершить до конца декабря. В 2026 году власти намерены закупить еще 50 таких комплексов.

Говоря о маршрутной сети, Максим Слепов сообщил, что в 2026 году в городе появится новый автобусный маршрут, который напрямую свяжет речной вокзал и аэропорт. На организацию линии в городском бюджете предусмотрено около 100 миллионов рублей. Решение принято по запросам жителей, а запуск маршрута, по словам главы, должен повысить транспортную доступность аэропорта для горожан и гостей Сургута.

Маршрутная сеть, подчеркнул мэр, будет и дальше меняться по мере застройки промышленных территорий. С мая 2025 года в Сургуте уже изменили четыре автобусных маршрута с учетом пожеланий жителей.

Отдельно глава города остановился на развитии велосипедной инфраструктуры. По его словам, велодорожки уже предусматриваются при строительстве новых дорог, однако их необходимо развивать и в сложившихся жилых районах.

«Это наша задача, так как запрос у людей есть», − отметил Максим Слепов.

Кроме того, мэр рассказал о планах по концептуальному ремонту проспекта Ленина. Проект включает устройство велосипедных дорожек, обновление тротуаров, создание безбарьерной среды и использование крупноформатной плитки. По словам главы города, эта работа уже началась.

Как в Сургуте решают вопрос с водой

Отдельный блок на пресс-конференции был посвящен качеству воды и состоянию водопроводных сетей. В 2025 году в городе промыли почти 80 километров магистральных и внутриквартальных водопроводов, указал глава. Эти работы проводились, чтобы снизить влияние активной застройки новых микрорайонов на систему водоснабжения и качество воды.

Градоначальник отметил, что строительство жилых кварталов и подключение новых домов к сетям серьезно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и может приводить к ухудшению показателей воды. В течение года «Горводоканал» и «Городские тепловые сети» выполняли масштабные работы по промывке водопроводов.

«Промывку останавливать нельзя, нужно чистить, во-первых. Во-вторых, ставить фильтры на вновь вводимые дома. Застройщики и управляющие компании сигнал от нас получили. На социальные объекты ставить фильтры ‒ наши обязательства. Это должна быть комплексная работа», ‒ подчеркнул Максим Слепов.

Параллельно в городе продолжают развивать и закольцовывать водопроводные сети. В 2025 году в Сургуте построили магистральный водопровод по улице Мелик-Карамова − от проезда Тихого до улицы Энергетиков. Сейчас на этом участке завершаются работы, в том числе промывка и дезинфекция сетей. В 2026 году власти планируют перейти к следующему этапу и построить водовод от проезда Тихого до улицы Геологической.

Строительство школ

Глава Сургута Максим Слепов заявил, что строительство школ сегодня находится в приоритете как у города, так и у округа. По его словам, чтобы перевести систему образования на односменный режим, Сургуту необходимо построить от 13 до 19 новых школ. При этом город больше не планирует использовать концессионные соглашения как основной механизм строительства образовательных объектов.

«На сегодняшний день у нас потребность порядка от 13 до 19 школ необходимо построить в городе Сургуте в ближайшее время для того, чтобы обеспечить работу системы образования в одну смену. Понятно, что это такой амбициозный сейчас для нас проект, это большие бюджетные расходы, затраты и механизмы для того, чтобы строить эти школы, они также на сегодняшний день разные. Поэтому перелистнули страницу с концессионными соглашениями по строительству школ. К сожалению, механизм оказался ущербным, с помощью него построена только одна − девятая − школа», − прокомментировал Слепов.

В дальнейшем школы планируют возводить либо за счет прямых инвестиций, либо с использованием других финансовых механизмов. Глава города отметил, что в ближайшее время запланирован целый ряд проектов в разных районах Сургута:

«В ближайшее время большие планы... В том числе это и 30-й микрорайон. Вы слышали, мы достаточно часто с вами обсуждали. Принято наконец-то решение и уже началось проектирование школы и детского сада в этом микрорайоне. Это наши старые проблемные вопросы. Это 5А микрорайон, это 35-й микрорайон, 38-й микрорайон, 24 микрорайон, я могу перечислять и дальше. Наша задача − мы готовим площадку, инфраструктуру для всех этих объектов».

Дороги: строительство и ремонт

Состояние дорог также стало одной из ключевых тем итоговой пресс-конференции. Общая протяженность улично-дорожной сети города сегодня составляет 277 километров. Как отметил Слепов, в 2025 году в Сургуте провели масштабную работу по ремонту, строительству и проектированию дорог. Только в рамках ремонтной кампании в этом году было задействовано 38 объектов.

Однако, как подчеркнул градоначальник, в Сургуте накопилась значительная потребность в новых дорогах и обновлении существующих. Закрывать ее планируют поэтапно, с привлечением средств городского и окружного бюджетов, а также при поддержке социальных партнеров. При этом развитие дорожной инфраструктуры предполагает не только строительство проезжей части, но и формирование велосипедного каркаса, а также обустройство общественных пространств для пеших прогулок.

«На понимание я также уже говорил, если в цифрах, у нас на сегодняшний день уже есть проекты на объекты дорожного строительства, больше 20 млрд рублей, приблизительно. Цифра на сегодняшний день это фактически уже обозначенные, спроектированные дороги, которые необходимо строить в городе. И вместе с правительством округа, с губернатором, у нас шортлист составлен этих дорог», − добавил мэр.

Говоря о конкретных проектах, глава города назвал одним из самых заметных планов масштабную ремонтную кампанию, запланированную на следующий год. По его словам, при условии утверждения городского бюджета 19 декабря, в 2026 году в Сургуте начнутся крупные дорожные работы:

«К следующему году у нас предстоит достаточно большая ремонтная кампания. Также мы взяли в работу нашу основную магистраль, это улица Ленина, на протяжении от Памятника основателям до Университетской и от улицы Дзержинского до Сургутнефтегаза. Мы говорим о ремонте не только дорожного покрытия, мы говорим о ремонте и строительстве новых пешеходных пространств».

Общественные пространства и вклад бизнеса

В 2025 году в городе появилось сразу несколько новых общественных пространств с памятниками. В Сургуте открыли пространства, посвященные Солдату-победителю Великой Отечественной войны, строителям и медицинским работникам, а также Сквер журналиста и Купеческий сквер.

Работа по созданию и развитию общественных пространств продолжится и в следующем году. Как сообщил глава города, в 2026 году власти планируют завершить формирование дорожного пространства Саймы и приступить к обустройству набережной от ЗАГСа до «Изиды». Эти работы будут проводиться в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Отдельно глава города отметил вклад делового сообщества в благоустройство Сургута. По его словам, ряд общественных пространств в 2025 году был создан без привлечения бюджетных средств:

«В этом году мы с вами без единой копейки бюджетных денег сделали сквер Строитель с установленным памятником. В этом году мы с вами сформировали тоже без единой бюджетной копейки сквер, посвященный подвигу медицинских работников. Вместе с «» сейчас ведем, с одной из структур Газпрома ведем переговоры о том, чтобы они взяли на себя обязательства по одному из скверов газовиков, который был сформирован, его надо благоустраивать. Наши социальные партнеры, газовики, откликнулись, и я думаю, что в следующем году займемся этим пространством».

Корреспондент siapress.ru также поинтересовался, всегда ли сотрудничество с бизнесом складывается успешно. В ответ Максим Слепов отметил, что в большинстве случаев предприниматели откликаются на предложения города.

«Большинство предпринимателей позитивно реагируют, приходят к нам на встречу. В частности, чтобы вы понимали, ремонт улицы Ленина − мы делали уличную дорожную сеть, а тротуар вдоль магазинов, это была уже территория бизнеса и предпринимателей. Нам очень понравилось, как отреагировали на это наши бизнесы с правой стороны по улице Ленина. Включились и сделали тротуар. С противоположной стороны, к сожалению, у нас не получилось. Не все, к сожалению, реагируют, потому что хозяева живут в Москве и не нашли общего результата. И такое тоже бывает, к сожалению. А в остальном до сих пор и на сегодняшний день очень много поступает предложений, в том числе местного сообщества. Мы сейчас говорим о том, что у нас идет застройка территории Пойма-1, идет территория вдоль реки Бардыковка. Мы хотим вернуть реку Бардыковку в город. Будет делаться набережная. Застройщики в рамках социальных готовы формировать эти общественные пространства, эту набережную», − ответил глава города.

Обо всем: кратко

− Глава Сургута рассказал о своем необычном хобби. Он коллекционирует кости вымерших животных. Подборка находок регулярно пополняется благодаря горожанам, которые приносят фрагменты, найденные на берегах местных рек. На прошлой неделе в коллекцию добавился фрагмент кости шерстистого носорога. Также в ней есть локтевые кости и зуб мамонта, а еще останки первобытного бизона. Все находки градоначальник передает в музей, где специалисты проводят экспертизу, консервируют артефакты и ставят их на учет.

− Отдельно глава города остановился на развитии медицинской инфраструктуры. Жители 31А микрорайона в перспективе получат поликлинику. Территория уже зарезервирована под медицинский кластер. По словам мэра, здесь планируется строительство поликлиники на тысячу посещений в смену, однако к реализации проекта приступят после включения объекта в окружную программу развития здравоохранения.

− Говоря об инвестиционной привлекательности Сургута, мэр отметил, что на территории города уже построено три крупных хаба. Развитие восточной части Сургута, по его словам, идет ускоренными темпами после ввода моста «Звезда Оби». Работы начались со строительства дорог в зоне масштабной застройки двух микрорайонов, в том числе была сдана обновленная улица Тюменская. Также привели в порядок газоны и провели озеленение в районе улицы Сосновой. Ревитализация этой территории продолжится, а развитие придорожного сервиса в районе нового моста может быть интересно бизнесу.

− Еще один вопрос касался застройки 35А микрорайона. Застройщик уже проектирует за свой счет школу на 1 550 учащихся в рамках государственной программы округа. Компания «Брусника» также готова заняться проектированием детского сада. Вопрос финансирования строительства будет рассмотрен правительством Югры.

− В первом квартале 2026 года в Сургуте планируют активно обсуждать создание новых молодежных центров. По словам главы города, к этому диалогу намерены привлекать саму молодежь.

− Максим Слепов также рассказал о развитии креативных индустрий. Сегодня в этой сфере в Сургуте работает более тысячи предпринимателей. На выставке «Товары Земли Югорской» были представлены 54 сургутских товаропроизводителя. В 2025 году для творческих людей в городе сформировали масштабную «Платформу 5200». В Сургуте активно развивается дизайн, и, как отметил мэр, в город приезжают дизайнеры даже из других муниципалитетов. В перспективе Сургут может стать площадкой для формирования регионального бренда «Модные товары Югры».

− Еще одна тема − уборка и утилизация снега. В Сургуте предусмотрено строительство еще трех снежных полигонов: по улице Аэрофлотской, в районе Заячьего острова и по улице Рационализаторов. Их общая площадь составит ориентировочно более 200 тысяч квадратных метров.