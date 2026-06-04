В Тюменской области заключено 39 концессионных соглашений, которые охватывают 91% населения

В Москве состоялось заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. Ключевой темой стал механизм концессионных соглашений как инструмент привлечения инвестиций в ЖКХ. С докладом выступил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, представив успешный опыт региона.

«Тюменская область широко использует механизм концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства. Эта работа начата 10 лет назад. Сегодня в муниципалитетах, которые охвачены такими соглашениями, проживает 91% населения. Всего в регионе заключено 39 концессионных соглашений. Объем инвестиций по ним за все время реализации составит почти 100 миллиардов рублей», – сообщил Павел Перевалов.

Особого внимания заслуживает опыт в сфере водоснабжения. Сегодня заключено 28 концессий в этой области. В рамках договоренностей ведется работа по реконструкции водозаборов и канализационных очистных сооружений, снижению потерь воды и обеспечению высокого качества водоснабжения.

Первый вице-спикер Совета Федерации РФ, сенатор от Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул важность ответственного подхода к концессиям: «Все, что связано с темой жилищно-коммунального хозяйства, – важно. Это всегда тема большого социального запроса от наших граждан. Сейчас, когда есть серьезные механизмы привлечения ресурсов, мы должны относиться к институту концессии очень аккуратно и предметно. И мы, как законодатели, должны сохранить работающие механизмы».