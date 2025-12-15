Власти Сургута зарезервировали территорию под поликлинику в 31А микрорайоне

Жители 31А микрорайона в Сургуте получат поликлинику. Эта территория уже зарезервирована под медицинский кластер, подтвердил глава города Максим Слепов на пресс-конференции, отвечая на вопросы о развитии медицинской инфраструктуры.

По его словам, в 31А микрорайоне предусмотрено строительство поликлиники на тысячу посещений в смену. Однако к реализации проекта приступят после включения объекта в окружную программу развития здравоохранения.

Мэр Сургута также отметил, что в составе медицинского кластера планируется возведение кожно-венерологического диспансера и размещение медицинского колледжа. Для этих целей предусмотрен корпус СурГУ. В настоящее время окружные власти разрабатывают проектную документацию по объектам.

Кроме того, место под строительство поликлиники зарезервировано и в районе железнодорожников. Как отметил глава города, развитие первичного звена здравоохранения остается одной из приоритетных задач для Сургута.