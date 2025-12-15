За год специалисты Горводоканала Сургута промыли почти 80 км водопроводных сетей

В 2025 году в Сургуте промыли почти 80 километров магистральных и внутриквартальных водопроводов, чтобы снизить влияние застройки новых микрорайонов на качество воды. Об этом сообщил глава города Максим Слепов на пресс-конференции по итогам текущего года.

Градоначальник отметил, что строительство новых жилых кварталов и их подключение к инженерным сетям увеличивает нагрузку на систему и может приводить к ухудшению качества воды. В связи с этим «Горводоканал» и «Городские тепловые сети» в течение года проводили масштабные работы по промывке водопроводов.

«Промывку останавливать нельзя, нужно чистить, во-первых. Во-вторых, ставить фильтры на вновь вводимые дома. Застройщики и управляющие компании сигнал от нас получили. На социальные объекты ставить фильтры ‒ наши обязательства. Это должна быть комплексная работа», ‒ подчеркнул Максим Слепов.

Помимо этого, в Сургуте продолжат работу по развитию и закольцовке водопроводных сетей. В 2025 году был построен магистральный водопровод по улице Мелик-Карамова ‒ от проезда Тихого до улицы Энергетиков. Сейчас на этом участке завершаются работы, включая промывку и дезинфекцию.

В 2026 году планируется следующий этап ‒ строительство водовода от проезда Тихого до улицы Геологической. Власти отмечают, что эти меры должны повысить надежность системы водоснабжения и улучшить качество воды в разных районах города.