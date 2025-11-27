Каток на Центральной площади готовят к сносу после проверки прокуратуры

Самый большой открытый каток Сургута, расположенный на Центральной площади, готовят к демонтажу. Информация о предстоящем сносе появилась в конце октября на входах в парк развлечений на проспекте Ленина и на улице Университетской. Решение принято по итогам прокурорской проверки, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

А что нарушил предприниматель?

Как сообщил изданию помощник прокурора города Андрей Дьяченко, индивидуальный предприниматель использовал муниципальную землю с нарушением законодательства. В частности, на территории парка оказывались услуги общественного питания без разрешения администрации. Материалы проверки были направлены в мэрию для принятия мер.

«В прокуратуре города в ходе надзорной деятельности выявлены факты использования индивидуальным предпринимателем муниципального земельного участка с нарушением требований действующего законодательства. Проведена проверка и установлено, что на территории парка аттракционов хозяйствующим субъектом оказываются услуги питания без соответствующего разрешения от администрации города Сургута. Информация о данном факте направлена прокуратурой города в адрес администрации муниципального образования для принятия решений в пределах полномочий», – пояснил помощник прокурора Сургута Андрей Дьяченко.

В администрации пояснили, что предприниматель получил разрешение на размещение некоторых объектов, но вышел за рамки согласованной документации. В частности, кафе было установлено без согласования. Несмотря на неоднократные предписания, нарушения устранены не были.

«В связи с чем было принято решение отозвать ранее выданные документы с выявленными нарушениями в области общепита, а также устранить эти нарушения, выполнить демонтаж указанных объектов», – рассказал «СургутИнформ-ТВ» начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления администрации Сургута Владимир Садыков.

В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что освободившуюся территорию планируют использовать в рамках проекта комплексного развития центра города.

Что появится на месте парка аттракционов и ледового катка, рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства. По словам его директора Ивана Сорича, на участке со стороны улицы Университетской в перспективе разместят Городской культурный центр. А на противоположной стороне, ближе к Центральной площади, – благоустроенную парковку, чтобы решить проблему с нехваткой мест в дни массовых мероприятий. Возможность создания нового муниципального катка также рассматривается, но конкретные сроки пока не называются.

«Я прошу не отменять зиму для города»

Предприниматель Гагик Безоян, вложивший собственные средства в строительство катка, в комментарии siapress.ru заявил, что о грядущем сносе узнал еще в августе. Однако с тех пор просит администрацию отработать хотя бы этот сезон, чтобы не оставлять жителей города без праздничной локации.

«27 августа отменили разрешение на размещение и попросили сносить каток. Я неоднократно обращался в администрацию с просьбой дать возможность зимний период поработать. Весной сделаем демонтаж. Это центр города, один из ярких, красивых мест, люди уже привыкли. Новый год встречают на катке, он работает круглосуточно и в праздники», – заявил предприниматель.

По его словам, он предлагал компромисс: отработать зимний сезон, затем демонтировать объект и, при возможности, переехать на другую площадку.

«И сегодня я надеюсь, что у нас будет возможность зимой, в новогодние праздники поработать, порадовать людей. Потом весной сделать демонтаж. Если администрация даст возможность переехать в новую локацию – сделаем еще один каток, семейный парк. Если нет – значит нет», – добавляет Безоян.

Предприниматель утверждает, что нарушения, связанные с общепитом, были устранены еще в первый год.

«В 2022-2023 году был общепит. После замечания мы сразу все убрали, оборудование продали. Оставили только горячие напитки. После этого никакой кухни не было», – говорит он.

Также, по словам Безояна, проект катка полностью реализован без бюджетных средств.

«Я с 2014 года в этой сфере. В какой-то момент предложил администрации за свой счет сделать самый большой каток. Бюджет – ноль рублей. Итог – самый большой каток в Тюменской области. Во всех городах такие объекты строятся за бюджет. У нас все – на частные деньги», – подчеркивает предприниматель.

Видео: Семейный парк развлечений «Югра парк» Сургут, vkvideo.ru/@ugra.park

Он также сообщил, что направлял запрос о личной встрече с главой города, чтобы найти правовой механизм продолжения работы в зимний период.

«Если есть нарушения – я готов их устранить. Мне претензий никто не предъявляет, кроме административных процедур. Я не отказываюсь ни от демонтажа, ни от переезда. Я прошу одно – дать людям эту зиму, – сказал он. – Администрация указывает на то, что планирует там застройку жилым массивом, эта позиция изложена ими в суде. Разрешительными документами мне допускалось строительство лотков и отпуск продуктов питания, но кафе не работало с 2023 года. Думаю, основная причина демонтажа – предстоящая застройка района. Не намерен мешать строительству, но в зиму никто ничего делать не будет. Какой смысл лишать всех этой точки культурного притяжения сейчас, мне не ясно. Неоднократно просил администрацию разрешить переехать весной на новую локацию, создать новый парк развлечений с колесом обозрения высотой 55 м. А что касается создания муниципального катка, мне не ясно почему бюджет должен заплатить за то, что есть. И это будет очень существенная сумма, десятки миллионов рублей».

Что может потерять город

Речь идет о крупнейшем в Тюменской области открытом катке площадью около 8 тысяч квадратных метров. Одновременно на площадке могли кататься до 300 человек.

Ранее, в 2022 году, сообщалось, что создание катка обошлось предпринимателю более чем в 20 млн рублей. После за год парк проката увеличили почти в десять раз.

Если демонтаж состоится в ближайшее время, Центральная площадь Сургута этой зимой может остаться без главной ледовой площадки, которая стала традиционным местом новогодних встреч и массового катания.

Напоминаем, что сейчас в городе уже открыты два катка, еще 13 – на подходе.

А между тем в Тюмени строят огромный каток за 100 млн рублей и лыжную трассу, которую будет видно с самолета.