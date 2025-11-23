Рассказываем о самых мощных реках мира

На фоне обсуждений возможной переброски сибирских рек – в том числе Оби – в Среднюю Азию мы посмотрели, какое место наши реки занимают в мире. Оказалось, что Обь не рекордсмен. Ниже – рейтинг 30 самых мощных рек планеты по среднему годовому расходу воды: это не список самых длинных, а самых полноводных рек мира.
Все данные взяты из составленного Википедией списка речных стоков, основанного на измерениях гидрологических служб и результатах научных исследований по всему миру.
Фото: Visual Capitalist
Амазонка – абсолютный лидер планеты
Амазонка (7152,8 км³/год) остается самой полноводной рекой Земли с колоссальным отрывом от всех остальных. Ее сток в океан настолько велик, что река превышает суммарные показатели нескольких следующих за ней мировых рек.
Азия – главный игрок первой десятки
Сразу несколько рек Азии занимают верхние строчки рейтинга:
- Второе место – Ганг–Брахмапутра (1420,98 км³/год);
- Пятое место – Янцзы (1003 км³/год);
- 11 место – Меконг (500,39 км³/год);
- 12 место – Иравади (476,9 км³/год);
- 15 место – Жемчужная река (336 км³/год).
Эти реки питаются муссонами, ледниками и сезонными паводками. Они обеспечивают водой густонаселенные регионы Индии, Бангладеш, Китая и Юго-Восточной Азии – фактически поддерживают жизнь более миллиарда человек.
Африка в рейтинге
Конго – третья в мире река по объему стока (1308 км³/год). Лесные массивы экваториальной Африки делают ее одной из главных гидрологических систем континента.
Нигер намного скромнее, но все еще входит в мировую тридцатку – 19 место (250 км³/год).
Америка: от Миссисипи до Ла-Платы
Реки Северной и Южной Америки стабильно сильны:
- Четвертое место – Ориноко (1230 км³/год);
- Шестое место – Ла-Плата (883,6 км³/год);
- Седьмое место – Миссисипи (709,76 км³/год);
- Десятое место – Святой Лаврентий (555 км³/год);
- 20 место – Колумбия (233,76 км³/год);
- 21 место – Юкон (220 км³/год).
Миссисипи и река Святого Лаврентия получают сток с огромных бассейнов и поэтому остаются ключевыми реками Северной Америки.
Россия на карте самых мощных рек мира
Енисей (637 км³/год) – главный российский гигант. Он занимает восьмое место в мире и является крупнейшей рекой Северной Азии по сбросу воды. Огромный бассейн, ледниковое питание и суровые климатические условия делают его мощнейшей арктической рекой.
Река Енисей. Фото: Русское географическое общество
Лена – вторая по мощности река России (577 км³/год) – девятое место в мире. Является одной из самых крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан.
Панорама с острова Столб на дельту Лены. Фото: Русское географическое общество. Автор: Владимир Горбатовский
Обь – 13 место в мире (414 км³/год). Несмотря на крупный бассейн, Обь уступает Енисею и Лене. Ее сток зависит от таяния снега, а не от тропических дождей, поэтому она значительно менее полноводная, чем азиатские или южноамериканские реки.
Фото: Русское географическое общество. Автор: судоходная компания «Созвездие»
Амур – нестабильный гигант Дальнего Востока (390 км³/год) – 14 место в мире. Отличается резкими сезонными колебаниями: дожди и паводки сменяются длительным маловодьем. Тем не менее он входит в мировую пятнадцатку.
Волга – самая длинная в Европе, но не самая полноводная (274,16 км³/год) – 17 место. Количество воды в Волге ограничено умеренным климатом и большим количеством гидроузлов. Поэтому по стоку она уступает многим рекам из тропических регионов.
Дельта Волги. Фото: Русское географическое общество. Автор: Евгений Гринштейн
Кому достались места в конце рейтинга?
Завершают топ-30, но все равно входят в клуб самых водообильных рек:
- 26 место – Огуэ (186 км³/год);
- 27 место – Эссекибо (178 км³/год);
- 28 место – Инд (176,38 км³/год);
- 29 место – Мамберамо (158,23 км³/год);
- 30 место – Сепик (157 км³/год).
Это реки либо с небольшими бассейнами, либо с ярко выраженной сезонностью, либо из регионов с уникальными тропическими осадками.