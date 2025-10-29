Эксперты объяснили, почему домашнее обучение подходит далеко не всем детям

«Мы задумываемся о переводе сына на домашнее обучение. Учебная программа тяжелая, в классе часто происходят конфликты, ребенок устает и теряет интерес к учебе. Может ли обучение дома стать решением?» ‒ спрашивает сургутянка Марина П.

Отвечают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Что такое домашнее обучение

Домашнее образование ‒ это форма обучения, при которой ребенок осваивает школьную программу самостоятельно или с помощью родителей, репетиторов и онлайн-платформ, не посещая школу регулярно. При этом он официально прикреплен к аккредитованному учебному заведению для прохождения обязательных аттестаций и получения документа об окончании.

По данным исследования Московского городского педагогического университета (МГПУ), более 174 тысяч российских школьников обучаются дома.

Кому подходит домашнее обучение

Психологи выделяют две основные категории детей, для которых такой формат действительно может быть полезен.

«С одной стороны, это дети с трудностями в усвоении материала, которым требуется индивидуальный темп работы, или в отношениях с учителями или одноклассниками. В этих случаях этот вид учебы становится решением, позволяющим обойти сложные для ребенка проблемы. С другой стороны, это одаренные и высокомотивированные ученики, которым скучно в школе из-за медленного темпа и необходимости следовать формальностям и правилам. Они выбирают домашнее образование, чтобы высвободить время для углубленных занятий, спорта или творчества, двигаясь по программе быстрее сверстников», ‒ рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Елена Расторгуева.

Однако, качество обучения зависит не столько от характера ребенка, сколько от грамотной организации процесса и поддержки взрослых.

«Решение о переводе ребенка на такой формат занятий должно приниматься не родителями единолично, а коллегиально ‒ с участием психолого-педагогической комиссии, педагогов и врачей. Такой подход необходим, поскольку не существует универсального психологического портрета, подходящего для такого обучения», ‒ подчеркнул кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Следует поговорить с ребенком и выяснить, почему он хочет перейти на домашнее обучение и что именно его не устраивает в школьной среде. Именно так можно понять его настоящие мотивы и подумать, действительно ли переход необходим.

По словам специалистов, вескими медицинскими показаниями могут стать тяжелые заболевания, инвалидность или выраженные астенические состояния, не позволяющие регулярно посещать школу. Но даже в этих случаях нельзя забывать о социализации.

«Распространенная ошибка родителей ‒ интерпретировать комфортное общение со взрослыми как признак развитости, хотя на деле это часто свидетельствует о неумении взаимодействовать со сверстниками. Перед принятием решения нужно обязательно взвесить все плюсы и минусы формата, учитывая все индивидуальные психологические особенности: темперамент, направленность личности, уровень интеллекта, проблемные зоны и жизненные условия», ‒ добавила Расторгуева.

С какого возраста переход безопасен

По мнению специалистов, наименьший риск принесет переход в старшем возрасте, когда подросток уже сформировал базовые социальные навыки.

«В младших классах не рекомендуется переводить детей на семейное обучение, потому что регулярное общение со сверстниками и учителями критически важно для формирования эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Их невозможно компенсировать никакими знаниями, работой с искусственным интеллектом или взаимодействием с родителями, ведь полноценное, целостное развитие личности связано с чувственным опытом и возможностью испытать его на себе», ‒ поделилась Елена Расторгуева.

Особенно опасно лишать подростков живого общения, когда общение с ровесниками становится ведущей деятельностью и основой будущих социальных отношений.

Однако, бывают исключения: частые переезды, профессиональный спорт, болезни. В таких случаях переход возможен и раньше, но крайне важно обеспечить ребенку регулярное взаимодействие со сверстниками вне школы ‒ через кружки, секции, хобби, волонтерство. Это поможет компенсировать отсутствие школьной среды и сохранить навыки коммуникации, считают оба эксперта.

Если у ребенка проблемы с социализацией

Психологи предупреждают: домашнее обучение не является универсальным способом «спрятать» ребенка от трудностей.

«Важно отличать настоящий буллинг ‒ систематическую травлю при попустительстве взрослых ‒ от единичных конфликтов, которые естественны в любом коллективе. Буллинг характеризуется повторяемостью нападок, дисбалансом сил и целенаправленным давлением. А единичные конфликты, даже если они болезненны, ‒ часть процесса взросления», ‒ поясняет Валерий Литвинов.

Если в школе действительно происходит травля, домашнее обучение может стать временным решением, чтобы восстановить нервную систему ребенка. Но уходить из школы из-за разовых конфликтов не стоит.

В дальнейшем ребенок все равно столкнется с трудными ситуациями и должен научиться отстаивать себя. Если полностью изолировать его, он может потерять возможность выработать стрессоустойчивость, научиться разрешать споры и адаптироваться в коллективе.

Поможет ли домашнее обучение развить самоорганизацию

Родители нередко полагают, что самостоятельное обучение вырабатывает дисциплину. Однако психологи предупреждают: на деле все наоборот.

«Домашний формат предполагает полную вовлеченность ученика, что встречается редко. По своей природе человек стремится избегать ненужных затрат энергии. Лень ‒ это базовый защитный механизм, и он срабатывает быстро, если нет внешнего контроля и четкого графика», ‒ отметил Литвинов.

Поэтому большинство детей не становятся организованнее, а наоборот ‒ получают больше возможностей откладывать учебу.

Как отсутствие коллектива влияет на самооценку

Еще один риск ‒ невозможность сравнить себя с другими. Когда у ребенка нет регулярного взаимодействия со сверстниками, появляется опасность искаженного восприятия собственных успехов. Без групповых занятий он не учится проигрывать и выигрывать, принимать чужие достижения, развивать устойчивую самооценку.

В итоге такие дети оказываются психологически менее подготовленными к жизни, где важно уметь работать в команде и адаптироваться к разным людям.

Чем выпускники «домашней школы» отличаются от остальных

По наблюдениям специалистов, долгое обучение вне школы может затормозить развитие самостоятельности.

«Выпускники «домашней школы», находившиеся на нем с раннего возраста, часто сохраняют детскую позицию, ожидая постоянной поддержки и руководства от окружающих, поскольку у них не сформированы навыки самостоятельности и ответственности перед другими. Им тяжело выстраивать дружеские отношения. Они не готовы идти на компромиссы и проявлять гибкость в решениях. Особенно это заметно при гиперопеке со стороны родителей», ‒ отмечает Валерий Литвинов.

Парадокс также в том, что со временем многие из этих людей начинают обижаться на родителей, которые когда-то пошли у них на поводу и выбрали более простой путь ‒ изоляцию от внешнего мира.

Как помочь ребенку подготовиться ко взрослой жизни

Переход на домашнее обучение требует системного подхода, где формирование личности и социализация происходят не стихийно, а целенаправленно.

Помимо очных кружков, спортивных секций и мероприятий, родителям нужно развивать у ребенка бытовую и учебную независимость. Пусть он сам планирует день, выполняет домашние дела, несет ответственность за часть своей жизни.

При этом взрослые не должны полностью заменять учителей. Их задача ‒ не объяснять каждый предмет, а формировать у ребенка навыки самостоятельного мышления и умения учиться.