В Сургуте остается целый комплекс нерешенных проблем со знаковыми объектами

В Сургуте на новый круг зашло обсуждение нового здания Городского культурного центра, и на этот раз из него пропала перспектива размещения кукольного театра «Петрушка». Предполагаемая локация для него поменялась в очередной раз – теперь разговор идет о том, чтобы снести недостроенную станцию юннатов на улице Университетской и построить там дом для «Петрушки». Почему это не самое удачное решение, и как вообще расшивать целый комплекс проблемных и знаковых зданий в Сургуте – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский на связи. В первом эпизоде мы обсудили то, как в Сургуте выдавили с работы учителя математики из гимназии им. Фармана Салманова, так что посмотрите, если вам интересна эта тема. Сейчас поговорим очередной раз, в очередной десяток раз поговорим про «Петрушку».

Значит, у нас следующие подвижки есть в этом вопросе. Когда в последний раз мы обсуждали его, мы говорили о том, что, возможно, было бы неплохим решением объединить под одной крышей «Петрушку» и «Строитель» так называемый. Он же, Городской Культурный Центр. Так как нынешнее здание «Строителя» будут сносить, будут строить новое здание. Новое здание будет достаточно большим, и туда вполне можно было бы уместить сразу два культурных учреждения, даже сделав им разные входы при желании. Потому что это все, в принципе, было бы выполнимо.

Но, как утверждает городская администрация Сургута, это все-таки, по их мнению, невыполнимо. Там есть свои заморочки, есть какие-то проблемы с тем, что для детей не может быть большой зал по причинам безопасности, и так далее... В общем, там опять куча различных бюрократических и гостовских процедур, которые нашим чиновникам, естественно, мешают сделать то, что было предложено и, в принципе, общественностью оценено неплохо. Поэтому ГКЦ будет сам по себе. Его проект будет скоро готов, и его уже в обозримой перспективе будут строить.

А насчет «Петрушки» поступило предложение, что будет снесен недостроенный наш долгострой, один из известных в Сургуте долгостроев, Станция Юных Натуралистов, который находится на улице Университетской, напротив дома Университетская, 11 и возле Храма Георгия Победоносца. Вот там это сооружение будет расчищено, снесено, и на этой площадке вроде как можно будет построить новое здание для «Петрушки». Давай обсудим эту новую диспозицию, предложенную сургутской администрацией, пока еще не утвержденную, но, как минимум, предложенную для обдумывания в сторону депутатов и общественности.

Тарас Самборский: Как-то уже исчез с повестки дня проект строительства отдельного, очень большого здания для театра «Петрушки» в ядре центра города возле главного корпуса университета.

Д.Щ.: Да, как-то загадочно исчез пока что.

Т.С.: Вот просто все, нет этого проекта. Хотя проект обещал быть весьма циклопическим. Я даже статейку на этот счет написал о том, что за подобные бюджеты и такие объемы можно сделать другой проект или несколько других проектов. Не знаю, с чем связано закрытие проекта в ядре центра города, хотя формально Станция Юннатов тоже может считаться ядром центра города. Не знаю с чем. Возможно с тем, что крупный застройщик «Брусника» заходит на эту территорию и будет строить здесь много чего. В том числе, кстати говоря, соцкультбыт, но тот эскиз, который я видел, он не предусматривает пока, как мне кажется, там никакого ни театра, ни подобного крупного досугового учреждения.

Ну хорошо, ладно. Допустим, передвинули «Петрушку» с ядра, буквально, со стрелки вот этой саймовской на триста-четыреста метров, где Станция Юннатов, даже чуть меньше. Но вообще вся эта чехарда с «Петрушкой», конечно, уже превращается в такой долгий сургутский анекдот. То у нас «Петрушка» будет вместо «Авроры», потом выясняется, что «Аврору» никак нельзя использовать под «Петрушку», потому что «Аврору» надо сносить. Потом выясняется, что «Аврору» можно не сносить. Слава Богу, кстати говоря, хорошее решение властей. Но там будет все-таки не «Петрушка» и не планетарий, не какое-то специализированное социальное, образовательное, досуговое заведение. Там будет нечто частное, до сих пор, кстати, не знаем, какой туда инвестор зашел с чем-то. Ну, ждем.

Д.Щ.: Какой-то центр молодежный и спортивный...

Т.С.: То у нас будет, значит, отдельное, как я говорил, строительство в ядре центра. То теперь его не будет. То у нас будет, значит, «Петрушка» вместе под одной крышей с Городским Культурным Центром «Строитель». То теперь, выясняется, не будет. То вместо Станции Юннатов.

Д.Щ.: Ну хорошо еще, что не в саму Станцию Юннатов, слушай, это уже неплохо. В смысле, вот в это самое здание. Потому что можно было и так тоже придумать все.

Т.С.: То как у нас меняется, в зависимости от конъектуры, состояние некоторых помещений муниципальных... Там возьмем Маяковку, где департамент городского хозяйства располагался: то аварийное, то не аварийное, то подлежит сносу, то подлежит реконструкции. То же самое с «Авророй». То же самое, я подозреваю, со Станцией Юннатов. Я не видел ни одного акта обследования его конструктива. Да, по-моему, никто его и не видел. Пока что это все слова. Что с этим помещением? Если это помещение, недострой, надо снести, то почему, собственно, на этом же месте не построить Станцию Юннатов? Почему у нас решается одна задача за счет ухудшения по решению другой задачи? Станция Юннатов ничуть не менее полезный для города объект, чем детский театр «Петрушка».

Д.Щ.: Ну и расположить ее возле парка за Саймой было бы, кстати, намного логичнее, чем ту же «Петрушку». Все-таки юннаты могли бы ходить по лесочкам, собирать всякие ягодки классные.

Т.С.: Безусловно. Если здесь сформировалась такая научная база, ботанический сад, прекрасный парк. Какая-никакая сохраненная природа, экосистема с Саймой, с лесом. Да, логично, что там есть Станция Юннатов. Более чем логично. А теперь, я так понимаю, что если мы юннатов сносим, а строим там «Петрушку», то вопрос со Станцией Юннатов снимается с повестки дня? То есть, в генплане написано: «юннаты». А где будут юннаты? Или мы в тренде вот этого такого псевдоэкологичного отношения к животным? То есть, зверей нельзя держать взаперти, в клетках, это издевательство над ними, и нам Станция Юннатов не нужна. Хотелось бы понять логику в этом вопросе. Вот что у нас будет со Станцией Юннатов?

Я боюсь, что так-то она имеет хоть какие-то, такие же призрачные, но надежды на перемещение в новое, нормальное помещение. И если всю эту болтовню о животных в клетке оставить за скобками нормального разговора, мы же говорим не об издевательстве над животными, мы говорим как раз о создании человеческих, извините за такой странный каламбур, условий для животных. Чтобы дети, которые изучают животный мир, да, пусть в неволе, да, пусть в условиях Севера, но все-таки они видят вживую каких-то необычных для нашего климатического пояса животных и имеют представление об этом. И у них уроки биологии хоть проходят так поинтереснее, правда?

Так вот если вопрос с повестки дня не снимается, то почему мы не объединяем вообще проблему здания «Петрушки», проблему Станции Юннатов, проблему Дома Пионеров в какой-то единый комплекс городских средовых проблем, которые департамент архитектуры и градостроительства должен вообще давно сформировать, создать какую-то программу. Вот у нас есть сколько таких подвешенных, десятилетиями подвешенных объектов, судьба которых требует решения.

Да, Сургуту нужен театр «Петрушка», это не обсуждаемая вещь. Это бренд. Это брендирование. Сургуту нужна Станция Юннатов? Безусловно, нужна. То есть, в любом случае какое-то специализированное учебно-научное учреждение, которое знакомит детей, обучает детей природоведению, зоологии, каким-то основам. Надо? Надо. Сургуту нужен планетарий? Ну, наверное, нужен. Наверное, да, уже так вот говорим, потому что как-то никакого живого, деятельного отклика на эту вполне себе здравую идею не находится, не обнаруживается много-много лет. Сургуту нужен Дом Пионеров? Скажем так, сохранение этого исторического здания в каком-либо качестве, его реставрация. Любой здравомыслящий человек, который элементарно с уважением относится к истории своего города, к истории его скромной, неказистой архитектуры, скажет: да, безусловно.

В этом же списке, безусловно, здание кинотеатра «Аврора». Нужно? Нужно. Как-то там решили. Но уже пора предъявлять общественности какой-то предварительный результат вот этого сложного, тернистого переговорного пути между городской администрацией и каким-то потенциальным инвестором, соинвестором. Что-то все-таки предполагается предпринимать в отношении умирающего помещения торгового центра «Вершина»? Я тоже думаю, наверное, да. Потому что стоит красивое здание. Уникальная архитектура. Неудачный проект с коммерческой точки зрения, но вот он стоит, и он в своей продажной цене только дешевеет, дешевеет, дешевеет. И становится все более доступным для приобретения окружными властями или городскими властями с целью придания этому зданию какого-то нового смысла. Того же смысла, о котором мы говорим.

Так вот было бы здорово, если бы город сформировал подобную программу, расписал бы ее этапы, источники финансирования, схемы финансирования. И по каждому бы объекту дал целевое видение, что делать с этими объектами. Тут вот Дом Пионеров прозвучал. А что бы «Петрушку» в Дом Пионеров не поместить? Вот отреконструировать Дом Пионеров, там как раз небольшой зал актовый. Но если реконструкция Дома Пионеров предполагает нормальный, современный подход, который увеличит объем здания за счет пристроя современного. Мы об этом тоже очень много писали. Ведь реконструкция – это не обязательно точная калька, не обязательно новодел.

Да, реконструкция предполагает использование первичных деталей, которые, собственно, и создают образ спасаемого объекта. Но ничто не мешает идти тем путем, которым идет весь цивилизованный архитектурный мир. Это нормальный тренд в современной архитектуре, когда истощенное, вот просто морально истощенное, но историческое здание, сохраняется в каком-то объеме: фасад, или треть здания или его весь объём, но он максимально развивается за счет ультрасовременной архитектуры, которая соединяется с этим историческим объектом. Это очень круто работает во всем мире. Ничто не мешает нам сделать подобный проект реконструкции, когда к этому деревянному зданию Дома Пионеров сзади присоединяется какой-то там бетонный объем, например, такой брутальный. Это все очень круто работает.

Я понимаю, что многие в департаменте архитектуры, может быть, со скепсисом воспринимают эти слова, но, тем не менее, давайте посмотрим на удачные образцы реконструкции подобных объектов в мире и в нашей стране. То есть, мне кажется, что ход мысли наших чиновников, наверное, верный. То есть, «Петрушке» надо обеспечивать дом. Но уж больно он какой-то витиеватый. Уж очень, очень сильно один подход меняется на другой, и каждый раз это сопряжено с очередной отсрочкой по времени.

И озвученная сейчас мнение о том, что было бы неплохо вместо Станции Юннатов сделать «Петрушку» мне лично не дает особой надежды на то, что этот проект будет реализован в конце концов. Потому что до сих пор вся история проекта «Петрушки» говорит примерно об одном и том же. Какие-то слова произносятся, дела конкретные не делаются. И способов решить эту проблему общественность предлагала несколько, и, как мы видим, ни один из них не взят на вооружение. Посмотрим, что получится из этого нового проекта – создать «Петрушку» на месте недостроенного, несуществующего и так и не получившего жизнь нового комплекса Станции Юннатов. Будем надеяться, что получится.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, давайте будем следить за этой историей обязательно. Подписывайтесь на наш Youtube-канал, ставьте лайки нашим видео, читайте наш Telegram и непосредственно siapress.ru. Увидимся через неделю, все обсудим. Снова все самое интересное. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. Читайте нас, подписывайтесь на нас и будьте в курсе жизни Сургута и Югры. Всем пока.