Как сургутяне голосуют за проекты благоустройства

В Югре продолжается голосование за приоритетные объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сургутянам представили четыре идеи, которые могут быть реализованы в 2024 году. От активности горожан зависит очередность их исполнения, а также объем софинансирования из федерального и окружного бюджета. Однако, чтобы претендовать на эти деньги, необходимо собрать около 33 тысяч голосов. Подробнее о проектах благоустройства − в обзоре siapress.ru.

Парковая зона в микрорайоне 20А − 2 этап (сцена)

Голосов на данный момент: 1 595.

Этот проект соединит между собой две территории со стороны улицы 30 лет Победы и Университетской, благодаря устройству пешеходных и велосипедных дорожек.

«Этап со сценой — это ядро этого парка. Он учитывает места тихого отдыха и массовых мероприятий», − рассказала ведущий специалист отдела департамента архитектуры и градостроительства Сургута Лариса Абубакирова.

Проектом также предусмотрена установка информационных стоек, скамеек, урн, универсальных игровых площадок и биотуалетов.

Парковая зона в микрорайоне 20А − 2 этап (площадка)

Голосов на данный момент: 4 280.

Второй этап парковой зоны микрорайоне 20А состоит из обустройства площадки с устройством двух баскетбольных и одной волейбольной стоек. Здесь также обещают установить беседку, скамейки и урны.

«С помощью активности сургутян будет решен вопрос, какой же объект будет главным и получит финансирование. Я проголосовал именно за этот объект, потому что этот район уже сформировался. Строится еще большое количество домов, жителей становится больше. И эта территория будет очень востребована», − поделился мнением горожанин Андрей Саликов.

Отметим, что по этой территории имеются долгосрочные планы по благоустройству. Так, после 2024 году в парковой зоне хотят установить игровой городок «Космос» и места для семейного отдыха.

Парк в микрорайоне № 8 по улице Республики, 75

Голосов на данный момент: 2 535.

Проект сквера на улице Республике стал победителем рейтингового голосования в 2021 году. Ранее на этом участке находился тубдиспенсер, который снесли еще в 2017 году.

«В прошлом году мы реализовали здесь спортивную и игровую площадку, где представлены тренажеры, малые архитектурные формы, лавочки, урны и так далее. В этом году он снова выставлен на голосование. На этот раз речь идет о создании пешеходных и велосипедных дорожек, детских игровых площадок, площадки для настольного тенниса, территории для проведения массовых мероприятий, а также памп-трека для велосипедов – это специальная трасса с чередующимися волнообразными ямами, кочками и уклонами. Позже тут предполагается проведение проезда. Весь этот комплекс мероприятий рассчитан на два года», – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Ключевая задача проектировщиков состояла в том, чтобы сохранить действующие пешеходные маршруты, протоптанные местными жителями в течение долгих лет, чтобы они могли и дальше перемещаться по общественному пространству, приходить и отдыхать с детьми.

Помимо всего вышеперечисленного, здесь установят скамейки, урны, туалетные модули и нестационарные торговые павильоны.

Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина − 2 этап строительства. Устройство тротуаров

Голосов на данный момент: 4 010.

Второй этап благоустройства сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина включает в себя устройство МАФ: скамейки, урны перголы, зеркальные столбы, стенки для граффити, урны, туалетных модулей. Кроме того, на территории появятся велопарковка и амфитеатр.

Напоминаем, что соотношение финансирования объектов равняется 80 к 20 процентам. 80 процентов – это федеральные и региональные средства, 20 – городские. На четыре объекта планируется потратить порядка 130 миллионов рублей.

Для участия в голосовании нужно зайти на сайт, авторизоваться через Госуслуги, подтвердить регион, нажать кнопку «Голосовать», выбрать из списка участвующих муниципалитетов Сургут и проголосовать за один из предложенных проектов.