В восточной части Сургута построят дополнительные энергообъекты

В 2024 году в восточной части Сургута построят новые энергообъекты. Они послужат дополнительным источником питания для социальных и жилых комплексов. Информацию об этом сообщила пресс-служба ООО «Сургутские городские электрические сети».

«В этом году «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) реализуют второй этап проекта по электроснабжению Восточного промрайона. Строительство двух резервных линий электропередач 10кВ, протяженность 1 200 метров обеспечит подачу электроэнергии от независимых центров питания, что существенно повысит надежность электроснабжения потребителей новых микрорайонов Марьина Гора и Голд Фиш», — прокомментировал руководитель СГЭС Виталий Пак.

С 2022 по 2023 год специалисты СТЭС построили в Восточном промрайоне сети электроснабжения 10/0,4кВ, а также распределительные и трансформаторные подстанции суммарной мощностью 17 мегавольт-ампер. Энергетики уже выполнили технологическое присоединение и подачу электроэнергии на первые многоэтажные дома, общей площадью 120,5 тысяч квадратных метров.

«Энергообъекты возводят с учетом перспективной застройки микрорайонов для подключения следующей очереди жилых домов и объектов социальной инфраструктуры», — отметил Виталий Пак.

В микрорайоне «Марьина гора» электроэнергией обеспечат детский сад на 300 мест и школу с универсальной безбарьерной средой на 900 мест. В жилом комплексе «Голд Фиш» — начальную школу-детский сад на 300 мест и канализационную насосную станцию.