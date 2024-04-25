В Югре за сутки от управления авто отстранили семерых пьяных водителей

В Нягани накануне, 24 апреля, произошла авария с участием пьяного водителя. По данным региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость и наехал на ограждение, после чего улетел с дороги в лес. Происшествие обошлось без пострадавших.

«Как установлено позднее, водитель был пьян, после проведения освидетельствования у него установлено 1,103 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - отметили в ведомстве.

Всего за сутки в Югре от управления автомобилями отстранили семерых пьяных водителей.

В ХМАО у водителей, которые садятся за руль пьяными, активно конфискуют автомобили. Так, житель Октябрьского района остался без Infinity 35. В качестве наказания ему также назначили 230 часов обязательных работ.