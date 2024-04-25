В Сургутском районе пары отказались от свадеб в «красивую» дату апреля

В Сургутском районе почти половина пар, которые подали заявления в ЗАГС, отменили свадьбу в «красивую» дату 24.04.2024. Всего на этот день поступило 31 заявление, но 12 пар передумали заключать брак, пишет «Вестник Сургутского района».

«12 пар передумали и решили перенести торжество на лето. Молодые пары, которые планируют создание семьи, все чаще стараются назначить свадьбу на «красивую» дату. Считают, что если число, на которое назначено бракосочетание, состоит из симметричной комбинации цифр, то влюбленных ожидает счастье в семейной жизни», – рассказала изданию начальник отдела ЗАГС администрации Сургутского района Юлия Фролова.

В Белом Яре и Лянторе 24 апреля поженились по четыре пары. По три пары - в Барсово и Нижнесортымском.