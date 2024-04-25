Областной форум «Семья» состоится 28 апреля в Тюменском технопарке. Мероприятие будет проходить с 10 до 15 часов, вход – свободный, а участие во всех образовательных и интерактивных площадках – бесплатное, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Организаторы советуют приходить на семейный форум всей семьей, его программа рассчитана на все возрасты и вкусы. Начнется мероприятие с торжественного открытия и яркой шоу-программы.

Для гостей будут работать образовательные площадки с участием топовых спикеров: экспертов в сфере семейных и детско-родительских взаимоотношений, психологии подростков, а также специалистов по детскому здоровью.

У родителей будет возможность задать личные вопросы логопеду, психологу, юристу по вопросам семейного законодательства, детскому стоматологу, остеопату, мануальному терапевту и другим профильным специалистам. Желающие смогут получить индивидуальные консультации по вопросам мер государственной поддержки семей с детьми, а специалисты по профориентации окажут помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.

Всех гостей ожидают тематические мастер-классы для любого возраста, интерактивные занятия, настольные игры и головоломоки, театральный уголок и семейное чтение, деревянные логико-тактические игры и многое другое. Для самых активных участников юного возраста подготовлена развлекательная зона с подвижными играми.

«Это наш шестой форум «Семья», который пройдет в Тюмени в полюбившемся формате живого дружеского общения, прямого диалога и обмена эмоциями. Наша интерактивная и образовательная площадка открыта для всех, кто любит проводить время всей семьей с пользой и удовольствием», – отмечает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.