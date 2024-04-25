Ледоход на Оби в ХМАО ожидается 29 апреля. Сейчас на реке взрывают лед и готовятся разбирать понтонные мосты для беспрепятственного прохождения льда, пишет «Сургутская трибуна».

«Голова ледохода на реке Обь находится в 721 км от границ с Югрой. Сейчас движение льда осуществляться в районе населенного пункта Чалково (Томская область). На основных реках ХМАО сейчас ледостав. По предварительным данным, вскрытия льда на реке Обь на территории Югры ожидается 29 апреля», – цитирует издание телеграм-канал «Транспортный цех».

В Нижневартовском районе 26 апреля демонтируют понтонный мост через Обь на Орехово-Ермаковское месторождение. После освобождения реки ото льда движение на переправе восстановят.