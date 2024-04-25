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В ХМАО готовятся к ледоходу на Оби

Ледоход на Оби в ХМАО ожидается 29 апреля

В ХМАО готовятся к ледоходу на Оби
Фото: siapress

Ледоход на Оби в ХМАО ожидается 29 апреля. Сейчас на реке взрывают лед и готовятся разбирать понтонные мосты для беспрепятственного прохождения льда, пишет «Сургутская трибуна».

«Голова ледохода на реке Обь находится в 721 км от границ с Югрой. Сейчас движение льда осуществляться в районе населенного пункта Чалково (Томская область). На основных реках ХМАО сейчас ледостав. По предварительным данным, вскрытия льда на реке Обь на территории Югры ожидается 29 апреля», – цитирует издание телеграм-канал «Транспортный цех».

В Нижневартовском районе 26 апреля демонтируют понтонный мост через Обь на Орехово-Ермаковское месторождение. После освобождения реки ото льда движение на переправе восстановят.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 375, комментариев: 0
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