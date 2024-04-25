Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 15 мая

На всей территории Тюменской области продлен особый противопожарный режим с 25 апреля до 15 мая. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Тюменской области от 3 апреля 2024 года № 199-п «О введении особого противопожарного режима» в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой.

Режим включает запрет на посещение лесов населением и проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов.

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона зафиксированы 74 природных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 279 гектаров. К борьбе с огнем в регионе подготовлены более 2 тысяч 700 человек и свыше 1 тысячи 200 единиц техники.

Напомним, что количество пожаров, зафиксированное в этом году, значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году к 24 апреля было зарегистрировано 277 пожаров на площади более 12 тысяч 714 гектаров.

«Большинство природных пожаров происходит по вине человека. Любое небольшое возгорание может очень быстро перерасти в серьезное стихийное бедствие. Необходимо тщательно соблюдать правила безопасности», – вновь напомнил жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.