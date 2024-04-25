16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,1314   EUR  98,7079  

Новости

Больше новостей
Сколько, по-вашему, продлится срок работы следующего главы Сургута?
Комментировать
0
Кто будет назначен следующим главой Сургута?
Комментировать
0
На кого бы вы ставили при определении кандидатуры следующего главы Сургута?
Комментировать
0
Планируете ли вы поездки на майские праздники?
Комментировать
0
Вы ощущаете на себе последствия магнитных бурь?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области продлен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 15 мая

​В Тюменской области продлен особый противопожарный режим
Фото: admtyumen.ru

На всей территории Тюменской области продлен особый противопожарный режим с 25 апреля до 15 мая. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Тюменской области от 3 апреля 2024 года № 199-п «О введении особого противопожарного режима» в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой.

Режим включает запрет на посещение лесов населением и проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов.

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона зафиксированы 74 природных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 279 гектаров. К борьбе с огнем в регионе подготовлены более 2 тысяч 700 человек и свыше 1 тысячи 200 единиц техники.

Напомним, что количество пожаров, зафиксированное в этом году, значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году к 24 апреля было зарегистрировано 277 пожаров на площади более 12 тысяч 714 гектаров.

«Большинство природных пожаров происходит по вине человека. Любое небольшое возгорание может очень быстро перерасти в серьезное стихийное бедствие. Необходимо тщательно соблюдать правила безопасности», – вновь напомнил жителям Тюменской области губернатор Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
25 апреля в 18:27, просмотров: 298, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#313 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#313 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Bz41laFOtHHlSzUS+r1YrvZM+szuoiRdkf+/472iKb0ufJiMW2NidvhDvM/fwPhN6lW+ZHDif350LFJiL1x3XUOf8q1mQTdRg/mQa9ysksJGdRWyW891uSnLqL7Q8Flk7NyNhOr61ElrY9dQqe5HRmNTXbdUjKXJ9sk7rut/4qw="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#354 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xnsUFFjcR+8x7fR9iYplL5FXFcFMMVIPHpqfNkBg14Hy2+rR80CfT1H/6JJOEBUZWTXWtlERfpsOVpczt1mMbA1c7M5rOBbFPCGBMgw0tUBDocC6A4/VbUxqQFFc/p9ldT42Dk9pPP9ZHKAt0HRH71KRfRddnTq7f4i6M1uPOdo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#337 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#350 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=SoVnhzgNu7Slqc70+9uxTAK9df0AC0R5cEKlrzmBBOeMgMlii/0jdu7IWZwRu2QJCpTFwasKk8Z1a3YxK9n66flR+KwoV+4kcoSHUgR2kX0EQ5DT690E7whSwBHXfOlSoUC9WsVDLV/BWu2jslq83STi2MxXfersgM8zMrNpi8Y="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#334 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#313 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=KWTm68MSAnBpNKJZtYYeZK0b+GeBUbxVkk3wCXUuLgsuI2PvupWVdQbA3fssX59/Anf0w57IE4gBvuYDV2Syj/7NFEQDZIeTBsfmGZnl/KJ8YqtKYGdJ4rNqHNcX2/5YzFRXzIhNHIgjNMPXJs84iDE41kUnHX9XHR3SzNjF7R8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#347 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Депутаты Сургута единогласно приняли досрочную отставку Андрея Филатова 703
  2. В ХМАО готовятся к ледоходу на Оби 581
  3. ​«Красивая» дата апреля отпугнула влюбленных из ХМАО 500
  4. В ХМАО прокуратура начала проверку из-за жалоб педагогов на зарплаты 497
  5. ​В Нягани пьяный водитель врезался в ограждение и улетел в кювет 435
  6. Для жителей ХМАО увеличили число рейсов на курорты 433
  7. ​В новых районах Сургута повысят надежность электроснабжения 420
  8. Застройщик «ДСК-1» предлагает новый для Сургута формат жилья — квартиры с мебелью 414
  9. В Сургутском районе в зону риска подтопления попали пять поселений 408
  10. ​Югорчане очистят 200 гектаров территории в ходе масштабного субботника 400
  1. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 6455
  2. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 4774
  3. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 3161
  4. «У семи нянек дитя без глазу» 2917
  5. Известный предприниматель из Сургута Валерия Пахтаева ушла из жизни 2302
  6. Наталья Комарова оценила работу Андрея Филатова 2205
  7. ​Десять новых объектов образования и спорта получит Сургут 2061
  8. В Сургуте молодые люди расстреляли две остановки 1910
  9. «У нас украли гараж»: как 77-летняя сургутянка пытается вернуть свое имущество 1886
  10. В Нижневартовске засор из тряпок едва не привел к коммунальной аварии 1848
  1. ​Сургут продолжит таять 10436
  2. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 7531
  3. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 7220
  4. Лоция против истории 7059
  5. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 6697
  6. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 6455
  7. ​Время, вперед! Полвека назад в Сургуте… 6073
  8. Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС 6037
  9. Нелегальный текстиль: рейд по местам незаконной торговли прошел в Сургуте 5055
  10. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 4774

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика