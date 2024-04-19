Сургутянка пожаловалась на ГСК-96 «Сибиряк» за незаконную передачу гаража

В редакцию siapress.ru обратилась 77-летняя сургутянка Людмила Ш. Читательница рассказала о том, как ее гараж в ГСК-96 «Сибиряк» незаконно перераспределили в пользу другого человека. По ее словам, сейчас ей приходится не только отказаться от своего имущества, но и выплатить компенсацию в размере 155 тысяч рублей. Корреспонденты siapress.ru поговорили с обеими сторонами, чтобы разобраться в ситуации.

Что говорит одна сторона?

Людмила Ш. подробно рассказала историю приобретения имущества в ГСК-96 «Сибиряк». Вместе со своим ныне покойным мужем она вложила деньги в покупку гаража в 1998 году. Пользовались им и муж, и сын, до момента смерти последнего.

«На следующий день после похорон сына на домашний телефон стали поступать звонки с угрозами. Звонила Заболотная Г. И. (в настоящий момент председатель ГСК), на тот момент бухгалтер ГСК. Она требовала продать гараж, либо, с ее слов, у нас его «отожмут». У моего покойного супруга было больное сердце: в 2003 году он перенес инфаркт. Скоропостижная смерть сына окончательно подорвала его здоровье: на девятый день после похорон сына у него случился второй инфаркт, а в 2011 году – ишемический инсульт. После выписки из больницы он нуждался в ежедневном уходе, у него были проблемы с речью, подвижностью и обслуживанием себя. Я, как супруга, ухаживала за ним 11 лет. После смерти моего мужа в апреле 2022 года я стала заниматься документами, когда возникла потребность их предъявить нотариусу, то оказалось, что на гараж необходимые документы отсутствуют», − поделилась сургутянка.

После того как Людмила Ш. узнала об отсутствии документов, она решила обратиться с исковым заявлением в суд. Гараж оказался в собственности у сына председателя ГСК.

«В январе 2010 года (через три месяца после смерти сына) ГСК якобы перераспределил гараж в пользу сына бухгалтера ГСК 96 «Сибиряк» Заболотной Г. И., ныне занимающей должность председателя ГСК. Никаких письменных уведомлений со стороны ГСК-96 «Сибиряк» о наличии задолженности, исключения А.С. Шубина из членов ГСК и о том, что гараж намереваются «перераспределять» он не получал. О проблемах с документами (отсутствии оригиналов) мой супруг рассказал, что под предлогом переоформления пропусков на территорию ГСК Заболотная Г.И. выманила у него договор купли-продажи, ордер и пропуск», − добавила пенсионерка.

У Людмилы Ш. остался лишь пропуск сына с подписью и печатью ГСК. И возникает вопрос: «Если сторона Людмилы Ш. не являлась собственниками гаража, то откуда взялся пропуск, а также квитанции об оплате некоторых счетов?»

Подчеркнем, что гараж был приобретен не во время строительства, это была перекупка у другого продавца, который занимался возведением некоторых гаражей на этой территории. Он подтвердил фактическое исполнение сделки, а также выплату паевого взноса.

«Суд исходил из того, что первоначально право собственности на гараж возникло у Усольцева В.С. в силу факта его создания (п. 1 ст. 218 ГК РФ) и выплаты паевого взноса в Кооператив (п. 4 ст. 218 ГК РФ), что не было опровергнуто Кооперативом. После заключения договора купли-продажи от 23.02.1998 Усольцев В.С. передал гараж <данные изъяты>, передача права собственности была подтверждена паспортом перерегистрации Кооператива с отметкой председателя Кооператива о сделке, Усольцев В.С. написал заявление о выходе, а <данные изъяты> о вступлении в члены Кооператива, при переоформлении отсутствует отметка о наличии задолженности Усольцева В.С. перед Кооперативом, некоторое время <данные изъяты> пользовался гаражом, отсутствие регистрации права собственности у <данные изъяты> не должно умалять право собственности его наследника», − говорится в документах суда.

При этом в материалах дела на тот момент отсутствуют сведения о том, в каком размере и кому Валерий Заболотный оплатил стоимость гаражного бокса. Поэтому справка о его членстве в кооперативе, послужившая основанием для оформления его права собственности в отношении объекта, не послужила достаточным основанием для возникновения у него права собственности на спорный гараж. Причина − выдача данной справки фактически оформляла неправомерное изъятие недвижимого имущества, принадлежащего другому лицу.

Первый суд Людмила Ш. выиграла, право собственности Заболотного было признано отсутствующим. Однако ГСК в лице председателя Галины Заболотной и ее сына подали апелляционную жалобу.

«В судебном заседании представитель ответчика ГСК №96 «Сибиряк» – Заболотная Г.И. пояснила, что в гаражном кооперативе отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что Усольцевым был выплачен пай за гараж, такие документы отсутствуют и в отношении (ФИО). Сотрудникам полиции она говорила, что с 2001 года никого никогда не видела. Представленная квитанция — это подделка. В гаражном боксе ворота никто не заваривал, (ФИО) пользоваться гаражным боксом не мешали», − дополняют в суде.

Помимо этого, Галина Заболотная утверждала, что у стороны Людмилы Ш. есть задолженность по членским взносам. Однако, когда ранее муж потерпевшей пытался узнать размер долга, ему не давали это сделать. Мужчина отправлял в адрес ГСК письменные претензии, которые были оставлены без ответа. Также он неоднократно обращался с заявлением в полицию и прокуратуру, чтобы провели проверку в отношении руководства ГСК-96 «Сибиряк» из-за того, что те не давали возможности пользоваться гаражом и не выдавали документы.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда. Он пришел к выводу, что Людмила Ш. не представила доказательства выплаты паевого взноса в Кооператив, а также доказательства того, что истец обращался в Кооператив с требованием о предоставлении документов, связанных с выплатой паевого взноса. При этом соответствующие доказательства Заболотным представлены и не оспариваются представителем Кооператива, говорится на сайте суда.

Другая сторона − не согласна

Редакция siapress.ru поговорила с Валерием Заболотным о его взгляде на ситуацию. По его словам, он является членом ГСК еще с 1998 года. Он обратился к членам совета правления ГСК, чтобы ему выделили большой гараж, который и считался собственностью мужа Людмилы Ш.

«Выделили, я заплатил паевые взносы, оплачивал каждый год, оформил в собственность. То есть это даже не председатель, решение рассматривали где-то 17 человек, собрание проходило. Там еще гаражи были, я посмотрел и выделили именно этот. Он не считался чьим-то, не оплачивался никем. Гараж из себя представлял бетонные стены, песок, строительный мусор и даже мусор, который соседи с гаражей натащили. Ворота были в негодном состоянии, − рассказал Заболотный. − Они подали на меня в суд, а у них ни одной бумажки подлинника нет. Причем такие документы, которые вообще на руках не должны были быть. Я, конечно, утверждать не буду, но есть определенные сомнения. Я даже на первый суд не ходил, в итоге на их устных показаниях встали не на мою сторону. Поэтому я и подал апелляцию и предоставил все бумаги о собственности. С 2011 года я в собственности. А выделили гараж мне еще раньше, где-то в 2008 году. Где эти люди были все это время? За это время я скважину пробурил, привел в порядок гараж. Ко мне со стороны гаражного кооператива нареканий никаких».

Он также подчеркнул, что у другой стороны нет паевого взноса.

«Пришел председатель, фамилия его Усольцев. У него была строительная компания, какие-то гаражи он строил. Но вот эти гаражи строил Сургутнефтегаз. А они говорят, что купили у Усольцева. На самом деле произошло каким образом. Кооперативы забрасывались. Собрались члены совета правления, есть протокол собрания. И выписали Усольцева за хищение. Не досчитали. Он гаражи переименовал и, наверное, утверждать не буду, переписал на кого-то. Пока жил хозяин гаража, на которого переписали, он не приходил, потому что знал, что это не его гараж. Никогда за него не платил, в том числе и взносов. В той квитанции, которую они на суде показали (тогда была Галина Заболотная бухгалтером), подписи ее нет. И она готова экспертизу провести при необходимости, что такую квитанцию не выписывала. Суд по возмещению ущерба уже прошел. Как я понимаю, там пенсионерка, все расходы не возместили, только 15 из 60 тысяч, потраченных мною. Я тоже не рад», − добавил Заболотный.

Не первый случай

О том, что в ГСК-96 «Сибиряк» есть проблемы, указывают отзывы на «2ГИС». И дело даже не в самом содержании территории. Многие жалуются на то, что руководство не может подготовить документы месяцами.

«Плюсов никаких. Три месяца назад купили гараж в этом кооперативе. Председатель до сих пор не подготовила документы (ордер). Постоянные отмазки, либо ее никогда нет на рабочем месте. Просто отвратительное отношение к людям. Недавно вообще вскрыли гараж и украли ценные вещи», − оставила отзыв Елена П.

«Препятствуют оформлению гаража в права собственности, невозможно получить справку от председателя», − рассказывает сургутянин.

«Заболотная Галина Ивановна, действующий председатель кооператива выдает фальшивые документы, в которых указывает фамилию бывшего председателя. Не выдает кассовые чеки. Совершенно некомпетентна ни в одном вопросе. Никогда нет на рабочем месте в рабочие часы. Оскорбляет людей. Не предоставляет справки об оплате членских взносов. Не ознакамливает с уставом ГСК. Отказывается принимать заявления», − высказалась Анастасия Б.

И это лишь часть жалоб на этот ГСК. Людмила Ш. также подтверждает, что все это время организация работает без кассового аппарата, доказать что-либо невозможно, ведь все записи ведутся в журнале. Она обращает внимание, что были и другие пострадавшие от действий ГСК, которые пошли в суд, в том числе по предоставлению документов и признанию права собственности.

А что в других ГСК?

Редакция siapress.ru решила уточнить некоторые моменты по этой ситуации у другого ГСК, но уже с хорошим рейтингом среди сургутян.

«Паевые взносы вносятся только на этапе строительства. Переоформление и вступительные есть, это платные услуги, у нас по крайней мере. Каждый год тоже надо платить за содержание, в нашем ГСК девять сторожей, электрик, бухгалтер, трактора чистят снег, освещение территории и так далее. У нас очень много гаражей приватизированных. Если не приватизированный гараж — значит вы приходите сюда, хозяин собственности пишет о выходе из ГСК, а вы пишете о вступлении. И вам дают все реквизиты», − объяснил председатель ГСК «Энергетик» Анатолий Павлюк.

Кроме того, мы обсудили ситуации, когда граждане, купившие гараж в 90-е, не могут доказать, что он находится у них в собственности. «Это видимо в плохих кооперативах, потому что я тоже с таким встречался. Тоже был гараж, и когда я им не пользовался и хотел продать, мне сказали, что нет отработки и паевого взноса. И как я могу доказать, что у меня его не было? Мне его никто никогда не давал. И пусть сами доказывают, что у меня его нет».

Гаражная амнистия

С 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года в России действует закон о «гаражной амнистии». Благодаря ему можно упрощенно оформить право собственности на землю под гаражом. При этом собственник получает участок бесплатно — оформляет на свое имя или становится арендатором.

Оформление гаража в собственность в упрощенном порядке возможно при соблюдении одновременно нескольких условий:

1. Если гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей.

2. Гараж построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ, до 30 декабря 2004 года.

3. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления. А также следует отметить, что оформить по так называемой гаражной амнистии можно только одноэтажные гаражи.

«Воспользоваться гаражной амнистией смогут владельцы гаражей, их наследники, а также те, кто приобрел гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию». Нельзя «амнистировать» самовольно построенные гаражи, когда они возведены на заведомо чужом участке, не выделявшемся гражданину. Также не подпадают под амнистию гаражи, которые являются вспомогательным объектом или пристройкой к другой недвижимости. Нельзя будет узаконить по амнистии права на гаражи-«ракушки», так как они не относятся к капитальным строениям», − дополнили в Госуслугах.

Далее необходимо разобраться с документами, которые могут подтвердить, что человек является владельцем гаража. Это может быть:

решение какого-либо органа власти (даже советского периода) о предоставлении земельного участка под гараж;

документ, подтверждающий выплату пая в ГСК;

решение общего собрания ГСК о предоставлении гаража;

старый техпаспорт на гараж;

документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;

любые другие документы, подтверждающие право на недвижимость.

Если документов нет, но гараж находится на территории гаражного кооператива, от него требуется выписка о распределении участка или справка о полной выплате паевого взноса, документы о выделении земли от местных органов власти.

После необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы участка, если нужно оформить только землю. С готовой схемой необходимо отправиться в муниципалитет за предварительным согласованием, и снова к кадастровому инженеру − за межевым планом.

«Затем в МФЦ надо поставить участок на учет и получить выписку из ЕГРН. После этого со всеми документами нужно обратиться в местный орган власти за решением о предоставлении участка в собственность бесплатно. Это решение необходимо отнести в Росреестр или МФЦ, чтобы стать собственником. Это будет зафиксировано в новой выписке из ЕГРН», − добавляют в РИА Новости.