10 тысяч югорчан примут участием в окружном субботнике

В ХМАО в период с 20 мая по 13 июня пройдет окружной субботник «Мой чистый дом – Югра». Ожидается, что участие в уборке территорий примут 10 тысяч жителей из 22 муниципалитетов региона. Всего они очистят около 200 гектаров земли, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Окружной субботник входит в программу экологической акции «Спасти и сохранить». В этом году она посвящена заботе о водных ресурсах и проходит под девизом «Сохраним планету вместе!».

«Акция «Спасти и сохранить» — экологический бренд региона, который с каждым годом привлекает все больше людей к охране окружающей среды, ответственности за Землю», — написала глава региона Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

Подробнее со списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Природнадзора Югры.