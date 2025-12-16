Реальные события из жизни одной сургутской семьи

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DNdnZAHdJpBZHi2c8gEtD+zFoZJ+97qM+BSUQRiDc/gpp7Xx+HgfspVTGO3U6kw3VMFupFXWNwl0o/GPHHGA8yck99HxIm6J2D0vBubfuZN09PTIemcIxt0sqMJJTYKf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DNdnZAHdJpBZHi2c8gEtD+zFoZJ+97qM+BSUQRiDc/gpp7Xx+HgfspVTGO3U6kw3VMFupFXWNwl0o/GPHHGA8yck99HxIm6J2D0vBubfuZN09PTIemcIxt0sqMJJTYKf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Hd5RXyB4yV/UOlHJ+LFOWueo0DobLrdXincJYrO4WNtdRWryb2U8qWPeGshS6yeyt0/aMlyRWfkyWkhQ23rkULdGobCre2WBeqeu3siqdSkFUW9oDfSVI3oBwit9ATX9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Hd5RXyB4yV/UOlHJ+LFOWueo0DobLrdXincJYrO4WNtdRWryb2U8qWPeGshS6yeyt0/aMlyRWfkyWkhQ23rkULdGobCre2WBeqeu3siqdSkFUW9oDfSVI3oBwit9ATX9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Hd5RXyB4yV/UOlHJ+LFOWueo0DobLrdXincJYrO4WNtdRWryb2U8qWPeGshS6yeyt0/aMlyRWfkyWkhQ23rkULdGobCre2WBeqeu3siqdSkFUW9oDfSVI3oBwit9ATX9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Hd5RXyB4yV/UOlHJ+LFOWueo0DobLrdXincJYrO4WNtdRWryb2U8qWPeGshS6yeyt0/aMlyRWfkyWkhQ23rkULdGobCre2WBeqeu3siqdSkFUW9oDfSVI3oBwit9ATX9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=DNdnZAHdJpBZHi2c8gEtD+zFoZJ+97qM+BSUQRiDc/gpp7Xx+HgfspVTGO3U6kw3VMFupFXWNwl0o/GPHHGA8yck99HxIm6J2D0vBubfuZN09PTIemcIxt0sqMJJTYKf"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=DNdnZAHdJpBZHi2c8gEtD+zFoZJ+97qM+BSUQRiDc/gpp7Xx+HgfspVTGO3U6kw3VMFupFXWNwl0o/GPHHGA8yck99HxIm6J2D0vBubfuZN09PTIemcIxt0sqMJJTYKf"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,4495   EUR  93,2274  

Новости

Больше новостей
Вы удовлетворены медицинским обслуживанием в Югре?
Комментировать
0
Зимние каникулы для школьников должны длиться:
Комментировать
0
Больше опросов

Кайдаловы по прозвищу Градские

Реальные события из жизни одной сургутской семьи

Кайдаловы по прозвищу Градские
Кайдаловы-Градские Мария Ефимовна (слева), Маргарита (справа) и Федор Петрович Мартынов. Год примерно 1939. Фото из архива Л. Захаровой

В моем архиве имеется немало старинных снимков, переданных в свое время сургутскими старожилами. Одну из них довоенного года выпуска подарила Маргарита Федоровна Олькова, в девичестве Кайдалова, во время нашей встречи в 2004 году.

Фамилия Кайдаловы была самая распространенная в Сургуте, и многие казаки, отделяя односельчан друг от друга, знавали их по прозвищам. Среди «Сырков», «Зуев», «Тараканов», «Иркалков», были и «Градские», коей кликали испокон веков древний род Маргариты Федоровны. Ее отчим фронтовик Федор Петрович Мартынов в 1943 году при переезде с Северного фронта на южное направление написал семье последнее письмо. «Может налетели немцы, разбили ихний поезд и всё. И нету ни ответа, ни привета. Мама хлопотала, после мамы - я. Нам ответили, что он не числится нигде: ни в списках умерших, ни погибших. И без вести не пропал. А где тогда человек?», - терялась в догадках Маргарита Федоровна.

Вспомнили мы ее маму, певунью Марию Ефимовну, и школу – «гробницу», с названием которой до сих пор идут дискуссии местных краеведов. Возможно, тогда моя собеседница пролила свет на истину: «Почему «гробница»? А я тебе расскажу. Там часовня стояла и отпевали в ней, а рядом было до конца берега кладбище. Я помню, на кладбище были большие мраморные плиты, видать, богатых хоронили. А потом плит не стало и кладбище сравняли, и в 1941 году посадили картошку учителя. А после построили школу, которую гробницей звали. Дом у нас здесь рядом стоял, в нем я родилась 12 марта 1929 года. Война началась, я уже в пятом классе училась в красной школе, а жили мы с мамой в белой школе, она завхозом там работала».

Таня Олькова. 1962 год. Фото: А.Мясникова

В военное время школьники помимо учебы работали на производстве: в апреле – на заготовке дров, в мае – в колхозе, в летние три месяца – в рыбокомбинате, в сентябре до заморозков убирали колхозную картошку.

«А я была маленькая ростиком, и сейчас не выросла. Щука выше меня, вот такие щуки были, больше метра. Вот тащишь ее, упадешь вместе с ней, сапоги резиновые большущие, фартук еще длиннее. Ох, только вспомнишь…, и теперь все болит. А на заготовках дров с нами всегда был Аркадий Степанович Знаменский. Ребята рубят, пилят, а мы сучки обдираем да костер жжём. А снегу-то – по горло! А в школе учились с мигалками, теперь все слепые, у всех катаракта…»

Окончила Маргарита восемь классов, заболела мама, дальше учиться было не на что, в семье росли два маленьких братика-погодки – Петя и Федя. Год работала в лесхозе, после поехала учится в Ханты-Мансийскую торгово-кооперативную школу.

В 1945 году с фронта приехал в Сургут пулеметчик, «ворошиловский стрелок», награжденный орденом «Красная Звезда» Николай Кузьмич Ольков. Во время ожесточенных боев был дважды тяжело ранен, но с твердой верой на процветание и счастливую жизнь. «Сразу привез из Покура своего деда, и поселились они в доме Гали Рыткиной на Народной. А когда я в 1946 году уехала учиться, мама их пустила на квартиру. Сено кому-то ставить надо было, вот они с дедушкой и ставили. У них корова была и у нас. Так и осталась. Я приехала после учебы, и мы с Николаем в январе 1948 года поженились. Потом Коля пристрой еще сделал. Переделал дом старый. Пристрой нельзя было делать – Танечка ушла, не дай Бог…», - последняя фраза далась Маргарите Федоровне с великим трудом.

Татьяна Олькова похоронена на стросургутском погосте на ул. Энергетиков. Фото: И.Тимченко

Больная тема, и я не в коем случае не хотела ее хоть как-то затрагивать. Тем более, всякие толки ходили по селу в связи с преждевременной кончиной ее дочери, отличной лыжницы пятнадцатилетней Тани. Но Маргарита Федоровна рассказала сама: «В тот день был мороз 56 градусов, раньше морозы же были сильные, школьники не учились. Сыновья мои Коля с Сережей дрова таскали домой. Я печи топила. Таня говорит маме: «Ты свари картошки, а я селедки пойду куплю». И вот на беду она шла мимо садика, где рыбокомбинат раньше был. А напротив около Велижаниных машина стояла грузовая. Мария Пяткова катила на деревянной коляске пятилетнего сына Сашу из садика. Вдруг этот шофер задними колесами наехал на коляску и раздавил ее. Видать буксовал в снегу-то, а Мария обходила грузовик не спереди, а сзади и тоже чуть не попала под машину. Узнав о смерти сына, муж ее сразу умер от разрыва сердца. Все это происходило на Танечкиных глазах и у нее случилось тихое помешательство, как потом врач Николай Васильевич Иванов сказал».

Вот такая ужасная трагедия случилась студеным ноябрем 1964 года, унесшая сразу несколько человеческих жизней.

Маргарита Федоровна с сыновьями Николаем и Сергеем. Январь 2003 год. Фото: архив Л.Захарова

Интересным человеком был родной брат Марии Ефимовны – Степан Ефимович Кайдалов, в народе Стёпа Градский.

В свое время он закончил церковно-приходскую школу. В далекие тридцатые его, рыбака-охотника назначили председателем сургутского сельсовета, но избрание на должность не выдвинуло его из массы сургутян, для всех он оставался тем же Стёпой Градским. Тем же плотным мужичком небольшого роста, с иронической усмешкой в глазах, готовым немедленно подшутить над собой и над кем угодно. В сургутском районе в то время было немало руководителей с неполным средним, начальным, церковно-приходским образованием, а то и просто самоучек. И чтобы подтянуть общие знания и развитие таких руководителей, были организованы полугодичные курсы при окружкоме партии. Учили всему понемногу, начиная с русского языка и арифметики. На эти курсы и был направлен Степан Ефимович Кайдалов. Вот так описывает в своих мемуарах Петр Мунарев:

«На уроке русского языка и литературы учительница: «Степан Ефимович, встаньте и расскажите «Тиха украинская ночь». Заметьте, не отрывок из такого-то произведения, а просто «Тиха украинская ночь». Степан Ефимович поднимается, вынимает трубку изо рта и говорит: «А я, милочка, там не был, и не знаю, тиха она или нет.

На уроке арифметики: «Степан Ефимович, идите к доске и расскажите, какие дроби вы знаете.

Степан Ефимович идет к доске, за спиной учительницы недоуменно пожимает плечами, берет мел, рисует точку, покрупнее, еще крупнее. И под точками подписывает: № 1, № 2… и под самой крупной – картечь. Учительница поворачивается, изумленно смотрит на доску – ничего не понимает, потом до нее доходит, и с плачем бежит в кабинет директора: «Кайдалов надо мной издевается!» Таких шуток в жизни Степана Ефимовича было много. Я не могу о них рассказывать, так как принадлежу к другому, более молодому поколению. Знаю только, что он был уважаемым человеком в районе, и память о нем у сургутян сохраняется до сих пор. Хорошая память».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:14, просмотров: 246, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Заключение 695
  2. ​Больше 20 млрд на дороги, до 19 школ и не только: что нужно Сургуту? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 654
  3. Среди всех отраслей промышленности в России наихудшие результаты показали производители машин 552
  4. ​В Югре домовые чаты переводят в официальный формат через «Госуслуги.Дом» 511
  5. Международная ассоциация юристов назвала дело о квартире Ларисы Долиной опасным прецедентом 269
  6. В Подмосковье девятиклассник напал на школу с ножом. Погиб ученик начальных классов 266
  7. ​С площади Советов в Сургуте пропала елка // ФОТОФАКТ 261
  8. В Ханты-Мансийске откроют филиал национального центра «Россия». За этим можно будет следить в онлайне 247
  9. ​Назначать исполняющего обязанности мэра в случае его отставки будет губернатор Югры 246
  10. Кайдаловы по прозвищу Градские 246
  1. ​В Сургуте главный подрядчик по уборке снега усилил парк своей техники новым автогрейдером 1803
  2. В Сургуте зажгли главную городскую елку на центральной площади 1665
  3. ​Власти Сургута объяснили, почему на площади Советов снова не будет ледовых горок 1648
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 1561
  5. ​Сургут стал лидером по числу заболевших гриппом в Югре 1551
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 декабря? // АФИША 1460
  7. ​Парк, школы, новостройки: о чем жители Сургута спрашивали губернатора Югры на прямой линии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1418
  8. ​Дома пионеров и другие исторические здания никуда не уезжают − их просто предают забвению и даже сносят 1345
  9. Ключевые проблемы новых микрорайонов в Сургуте — не только однотипные высотки, но и скудность социальной инфраструктуры 1332
  10. Отключать самострои от коммуналки — правильное решение. А кто их вообще подключал? 1294
  1. ​Парламентский рост 5356
  2. ​Детям сюда нельзя 4841
  3. ​Сургут утопает в покрышках: горожане завалили почти 20 контейнерных площадок автошинами 4715
  4. Школы Сургута уходят на карантин 4432
  5. ​В Сургуте подвели итоги конкурса, посвященного безопасности на производстве 4384
  6. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 4357
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 4305
  8. ​«Мы видим потребность в развитии креативных индустрий в нашем регионе. Поэтому хотим, чтобы на месте «Авроры» был именно молодежно-креативный кластер» 4086
  9. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 3960
  10. Вместо платы за обучение… - полено 3612

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика