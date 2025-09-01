190 лет назад в Сургуте началось обучение казачьих детей

Казачье образование славилось строгостью. Мальчиков с детства приучали к порядку, физической выносливостью и верности долгу. multiurok.ru

В 1835 году открылась школа для обучения детей сургутских служащих. На ее содержание отпускалось ежегодно пятьдесят семь рублей четырнадцать копеек из средств Тобольского городского полка. Отставной хорунжий Туполев пожертвовал для школы свой одноэтажный дом. Количество учащихся в сравнении с общим числом русского населения было довольно внушительным: в 1845 году в Сургутской школе обучался семьдесят один человек, из них сорок восемь учеников были дети казаков.

Школа, приравненная к приходскому училищу, состояла из одного класса, разделенного на три отделения. Использовался метод взаимного обучения, преподавались чтение, письмо и математика.

Кроме казачьих детей обучались дети крестьян, мещан и духовенства.

При казачьей школе имелись собрания исторических и нраво учительских книг, всего сорок два тома на русском языке. Кроме того, одиннадцать учебных пособий.

Преподаванием занимались два человека: законоучитель из местных священников и учитель начальных классов. В должности законоучителя служил в школе священник городской Троицкой церкви Андрей Яковлевич Кайдалов, выпускник Тобольской семинарии. Прочие предметы вел девятнадцатилетний сургутский казак Алексей Андреевич Туполев, получивший образование в губернской гимназии.

В 1851 году в Сургутской школе из казачьих детей училось тридцать девять человек, работали в ней три учителя.

Стоит отметить, что в середине девятнадцатого века в Сургуте существовала казачья больница, в которой лечились и те, кто принадлежал к другим сословиям.

К концу XIX века уровень грамотности среди казаков значительно вырос. Образование помогло сохранить традиции, а также интегрировать качество в общеимперскую систему. Казаки стали не только умелыми воинами, но и грамотными управленцами и учителями.

Использованы документы Тобольского государственного архива