​Радость победы и горечь потерь

Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

9 мая 1984 года. У мемориала солдатской славы в Сургуте. Вечная память героям. Фото из архива Л. Захаровой

1945 год. Май. Радость победы и тяжелая горечь потери самого близкого человека – в каждой семье. Сургутяне торжественно отметили падение Берлина – логова фашистского зверя.

Весть об окончании войны пришла в Сургут 9 мая в семь часов утра. В 11 часов состоялся митинг, в котором участвовали 1500 человек. «Никогда еще Сургут не видел такого многолюдного митинга. Вечером в клубе были организованы концерт и танцы», - эти строки из информации секретаря райкома партии Федора Корепанова.

За годы Великой Отечественной войны Сургут проводил на фронт лучших своих сыновей и дочерей. Почти каждый второй не вернулся в родные края. Имена наших героев начертаны на плитах мемориального комплекса, где горит Вечный огонь солдатского славы и памяти, где всегда – живые цветы.

Дом на улице Просвещения в Сургуте. Здесь в годы Великой Отечественной войны работали райисполком, райком партии, райком комсомола. У этого здания 9 мая 1945 года состоялся многолюдный митинг. Народ праздновал Победу. Фото из архива Л. Захаровой

Уцелевшие наши земляки пришли домой с боевыми наградами и благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Более 800 человек награждены орденами и медалями. Тулебаю Ажимову, Ивану Королькову присвоены звания Героев Советского Союза. Федор Куйвышев, Василий Селютин награждены орденами Красного Знамени. Николай Кайдалов, Павел Харалгин получили по два ордена Славы. Владимир Захаров, Екатерина Желанова – ордена Красной Звезды. Братья Николай и Борис Проводниковы – медали «За отвагу». Да разве назовешь всех героев.

Честь и слава, земной поклон фронтовикам, защитникам нашего Отечества.

Никогда не померкнет и подвиг тружеников тыла. За годы войны Сургут дал бойцам Красной Армии и рабочим промышленных предприятий 280 тысяч центнеров рыбы (небывалая и никем не превзойденная производительность труда), пушнины почти на пять миллионов рублей, 131 тысячу фестметров леса. Это крепеж для шахт Кузбаса и Донбаса, строевой лес для разрушенных сел Украины, это береза для винтовочных и автоматных прикладов. Сдано государству 24 тысячи пудов хлеба, миллион 340 тысяч литров молока. За четыре года освоено 225 гектаров новых земель. В Фонд обороны, на строительство боевых машин внесено свыше восьми миллионов рублей.

За военные годы осуществлено большое строительство. В районе открыто четыре новых предприятия рыбной промышленности, построено дополнительно двенадцать школ, восемь больниц, двенадцать политпросвет учреждений.

Всю эту работу сделали в основном женщины и подростки. За ударный труд и помощь Красной армии школьников Сытомино и Локосово благодарил Иосиф Сталин. Почти две тысячи человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Честь и слава, земной поклон труженикам тыла за их героический труд в суровые годы страшной войны.


Сегодня в 13:33, просмотров: 161, комментариев: 0
