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​Сбер запустил бизнес-помощника по найму сотрудников

Теперь подбор персонала проходит быстро, удобно и без переходов на другие платформы

​Сбер запустил бизнес-помощника по найму сотрудников
Фото: Сбер

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Российские предприниматели смогут быстрее искать новых сотрудников благодаря Бизнес-помощнику на базе нейросетевой модели ГигаЧат, которая встроена в интернет-банк СберБизнес. Теперь подбор персонала проходит быстро, удобно и без переходов на другие платформы. Сервис уже бесплатно доступен более 230 тысячам пользователей подписки Бизнес Прайм и пакетов услуг, куда включен сервис Работа.ру.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть бизнес-помощника в «СберБизнес» и запросить помощь в подборе персонала. ИИ-ассистент задаст вопросы о будущем сотруднике, на основе ответов подготовит описание вакансии и разместит ее на «Работа.ру». При необходимости текст можно скорректировать. Помощник также подбирает резюме подходящих кандидатов.

Вячеслав Бондаренко, директор дирекции корпоративного развития ПАО «Сбербанк» и генеральный директор Работа.ру:

«Малый и микробизнес часто ведут дела без выделенного HR-отдела, и поиск персонала превращается в рутину, отнимающую часы и ценные ресурсы. Работа.ру стремится убрать барьеры между предпринимателями и качественным персоналом, особенно в период острого дефицита кадров на рынке труда. Благодаря интеграции со СберБизнес на базе нейросетевой модели ГигаЧатпроцесс поиска персонала становится действительно простым, что позволяет клиентам сэкономить до 80% времени на найме».

Бизнес-помощник на базе ГигаЧат доступен как в веб-версии, так и в мобильном приложении СберБизнес. В составе Бизнес-помощника — более 160 ИИ-агентов, каждый из которых владеет экспертизой по банковским и небанковским услугам для предпринимателей. Бизнес-помощник может проконсультировать пользователей по различным бизнес-потребностям, помочь с поиском информации, подключением сервисов и услуг, написанием текстов, созданием маркетинговых стратегий и многое другое. Он доступен всем пользователям СберБизнес бесплатно. Каждый месяц к его услугам прибегают не менее 400 тыс. клиентов.

Erid:2SDnje8ftLK
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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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