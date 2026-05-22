В Ханты-Мансийске пройдет «Зеленый марафон» в поддержку детей

В этот день в парке им. Бориса Лосева объединятся сразу два значимых события: благотворительный забег Зеленый марафон и городской праздник в преддверии Дня защиты детей. Администрация города Ханты-Мансийска и Сбербанк приглашают всех желающих провести этот день активно, весело и с пользой для общества.

В этом году Зеленый марафон приобретает особое значение. Все собранные средства будут направлены на реализацию программ подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Неслучайно эти два события пройдут в один день и станут настоящим праздником для горожан. В этом году традиционно на Зеленом марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Все собранные средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе ‒ участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В программе предусмотрены забеги для всех возрастов и уровней подготовки: взрослые: 1 км, 4,2 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон), подростки (15–17 лет): 1 км, дети (7–10 лет): 400 м., дети (11–14 лет): 700 м. Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на сайте: https://reg.greenmarathon.sberbank.ru/info/marathon/khanty-mansiysk/

Для тех, кто не готов к забегу, или просто хочет отдохнуть после него, будет организована насыщенная спортивно-развлекательная программа с конкурсами, играми и подарками от партнеров мероприятия. Особое внимание будет уделено активностям для юных гостей мероприятия в преддверии Дня защиты детей.

