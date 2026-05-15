Уралсиб вошел в число лидеров ипотечного рынка России

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первый квартал 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по март 2026 года Уралсиб выдал кредитов на 9,4 млрд рублей.

Также за указанный период времени банк входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 3,6 млрд рублей и занимает 10-е место по величине ипотечного портфеля на 01.04.2026 года – 158,7 млрд рублей.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. По итогам 1 квартала 2026 года Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

