Редактирование изображений в ИИ-помощнике ГигаЧат вышло на новый уровень благодаря обновлённой модели Kandinsky 6.0 Image. У пользователей появился бесплатный ИИ-инструмент редактирования профессионального уровня, без ограничений по количеству генераций. Флагманская модель работает до двух раз быстрее, лучше понимает сложные запросы и создаёт более детализированные изображения. Появились новые возможности редактирования: реставрация снимков, стилизация под актуальные визуальные тренды, нейрофотосессии, смена одежды и локации, ретушь и макияж. Kandinsky стал значительно лучше разбираться в актуальных темах — благодаря встроенному поиску по изображениям.

В ряде задач по качеству редактирования изображений, согласно внутренним замерам, Kandinsky конкурирует с ведущими мировыми моделями — Nano-Banana, Flux и Qwen. Все новые возможности уже доступны в ИИ-помощнике ГигаЧат — в веб-версии, мобильном приложении и мессенджерах.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Сбера:

«Редактирование и создание изображений — одна из самых популярных функций в ИИ-помощнике ГигаЧат: за все время пользователи уже создали несколько сотен миллионов картинок. Наша цель — дать каждому инструмент профессионального уровня с широкими возможностями для самых разных задач, от творчества до работы. С Kandinsky 6.0 мы сделали большой шаг в этом направлении. Также продолжаем развивать наши модели для видео».

Редактирование изображений стало профессиональным: одним текстовым запросом можно добавить объект в кадр или убрать лишнее, наложить фильтр или совместить элементы из разных изображений. Kandinsky 6.0 точнее понимает сложные многосоставные инструкции и аккуратнее делает точечные правки: если попросить поменять персонажу причёску или добавить очки, всё остальное остаётся нетронутым.

